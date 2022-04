Empoli x Napoli: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo da Serie A italiana 2021/22

O Napoli ainda está vivo na luta pelo título do campeonato italiano e tem um desafio pela frente. No domingo (24), o Empoli recebe o Napoli, no estádio Carlo Castellani, a partir das 10h (de Brasília), pela 34ª rodada da Seire A italiana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Star+.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Empoli x Napoli DATA Domingo, 24 de abril de 2022 LOCAL Estádio Carlo Castellani - Empoli, ITA HORÁRIO 10h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Livio Marinelli

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN vai transmitir o duelo para a TV fechada, e a plataforma de streaming Star+ também passará o jogo.

MAIS INFORMAÇÕES

O Empoli está com a permanência na Serie A praticamente garantida. O time comandado por Aurelio Andreazzoli está na 14ª posição da tabela, com 34 pontos, 12 pontos à frente da Salernitana, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Um resultado positivo contra o Napoli praticamente assegura matematicamente o time na Serie A.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, a luta do Napoli é bem diferente. O time comandado por Luciano Spalletti é o terceiro colocado na Serie A, com 67 pontos, apenas 4 pontos atrás do líder Milan. Portanto, o time de Nápoles ainda sonha com o título mesmo que a missão seja difícil. Caso o título não venha, o objetivo principal será se classificar para a Liga dos Campeões.

Empoli e Napoli chegam em momentos diferentes para o jogo. Enquanto o ex-time de Diego Maradona venceu três, empatou um e perdeu um dos seus últimos cinco jogos, o Empoli perdeu três e empatou dois.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

EMPOLI

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Empoli 0 x 0 Spezia Serie A 9 de abril de 2022 Udinese 4 x 1 Empoli Serie A 16 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Empoli x Torino Serie A 1 de maio de 2022 10h (de Brasília) Inter x Empoli Serie A 6 de maio de 2022 13h45 (de Brasília)

NAPOLI

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Napoli 2 x 3 Fiorentina Serie A 10 de abril de 2022 Napoli 1 x 1 Roma Serie A 18 de abril de 2022

Próximas partidas