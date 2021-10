Empoli x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta quarta-feira (27), às 15h45 (de Brasília), pela 10ª rodada da Serie A; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Empoli recebe a Inter de Milão nesta quarta-feira (27), às 15h45 (de Brasília), no Carlo Castellani, pela 10ª rodada da Serie A italiana. O jogo terá transmissão ao vivo do novo serviço de streaming da Disney, o Star+. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Empoli x Inter de Milão DATA Quarta-feira, 27 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Comunitário Carlo Castellani - Empoli, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Daniele Chiffi (ITA)

Assistentes: Filippo Valeriani e Vito Mastrodonato (ITA)

Quarto árbitro: Antonio Di Martino (ITA)

VAR: Paolo Valeri (ITA)

Assistente VAR: Mauro Galetto (ITA)

Empoli e Inter de Milão se enftentam pelo Campeonato Italiano Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images

O novo serviço streaming da Disney, o Star+, transmite com exclusividade o jogo desta quarta-feira (27). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Empoli, que está na 10ª posição da Serie A e vem de uma vitória contra o Salernitana, precisa somar pontos para alcançar os líderes da competição. Para o duelo, a equipe não terá Simone Romagnoli e Jacopo Furlan machucados.

📸 | TIME



A Inter fez 24 gols até aqui na temporada, uma marca que os Nerazzurri não atingem nos primeiros nove jogos desde a temporada 1960/61.#ForzaInter pic.twitter.com/97FpAB27NA — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_br) October 25, 2021

Do outro lado, a Inter de Milão, que está na 3ª colocação, precisa dessa vitória para não perder de vista o líder Napoli. Neste jogo, a equipe não contará, justamente, com o treinador da equipe Simone Inzaghi, que foi expulso no clássico contra a Juventus.

Provável escalação do Empoli: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson, Pinamonti e Cutrone.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martínez e Dzeko.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

EMPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA Empoli 1 x 4 Atalanta Serie A 17 de outubro de 2021 Salernitana 2 x 4 Empoli Serie A 23 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sassuolo x Empoli Serie A 31 de outubro de 2021 11h (de Brasília) Empoli x Genoa Serie A 5 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 3 x 1 Sheriff Tiraspol Liga dos Campeões 19 de outubro de 2021 Inter de Milão 1 x 1 Juventus Serie A 24 de outubro de 2021

Próximas partidas