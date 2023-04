Empoli x Inter de Milão ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

A partida será disputada neste domingo (23), no Carlo Castellani; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Milão e Empoli se enfrentam neste domingo (23), às 7h30 (de Brasília), no Carlo Castellani, pela 31ª rodada da Serie A. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Classificado na 14ª posição, com 32 pontos, o Empoli precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Para o duelo a equipe terá apenas um desfalque.

Depois da classificação histórica às semis da Champions League, a Inter, comandada por Simone Inzaghi, muda o foco para a Serie A. Isto porque, com o pedido de recurso por parte da Juventus aceitou pelo Colégio de Garantia do Esporte da Itália, que devolveu 15 pontos à "Velha Senhora", os nerazzurri caíram para a sexta posição da tabela, ficando com uma vaga para a Conference League da próxima temporada.

Em toda a história, este será o 35º duelo das equipes. A Inter, por sua vez, conquistou 27 vitórias, empatou três e perdeu apenas quatro vezes para o Empoli. No último duelo, os Azzurri venceram por 1 a 0, no San Siro, pela Serie.

Prováveis escalações

Empoli: Prisan; Ebuehi, Walukiewicz, Lupero, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Caputo e Piccoli. Técnico: Paolo Zanetti.

Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez e Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi.

Desfalques

Empoli

Koni De Winter, lesionado está fora. Enquanto o goleiro Guglielmo Vicario e o meio-campista Jean Akpa seguem como dúvidas.

Inter de Milão

Milan Skriniar, lesionado, está fora.

Quando é?