Empate mantém tabu vivo no Morumbi e tira Corinthians do G4 do Brasileirão

Timão não vence o rival no Morumbi desde 2017 e saiu do bolo do topo do Brasileirão pela primeira vez

O Corinthians segue sem vencer o São Paulo no Morumbi, após empatar em 1 a 1 no último domingo (11). Com o resultado, já são 11 partidas sem uma vitória alvinegra no estádio.

A última vez que o Timão saiu vencedor do duelo foi em 2017, em jogo válido pela ida da semifinal do Campeonsto Paulista daquele ano. Na ocasião, o time então treinado por Fábio Carille venceu por 2 a 0. Desde então, são sete derrotas e quatro empates em Majestosos disputados no Morumbi.

Além da manutenção do tabu, o Corinthians lamenta o resultado olhando para a classificação do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o time treinado por Vítor Pereira deixou o G4 da competição pela primeira vez.

O Timão agora é o 5º na tabela, com 44 pontos. O Flamengo está em 4º, com a mesma pontuação, mas tem uma vitória a mais. Fluminense, com 45, Internacional, com 46, e Palmeiras, 54, fecham o topo do Brasileirão.