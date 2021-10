Em jogo movimentado, com direito a golaço de Salah e 'surto' de Guardiola, o Man City arrancou empate em Anfield

Quem esperava um jogão de futebol entre Liverpool e Manchester City certamente não se decepcionou. Em mais um embate épico entre Jürgen Klopp e Pep Guardiola, a partida terminou empatada em 2 a 2 e confirmou que a briga pelo título deve ter as duas equipes como protagonistas até o fim da temporada. O resultado serviu, também, para confirmar a boa fase do time azul sobre o time vermelho nos últimos tempos.

Todos os gols da partida saíram já na segunda etapa. Sadio Mané abriu o marcador após passe da Salah. Dez minutos depois, Phil Foden recebeu a bola de Gabriel Jesus e estufou a rede de Alisson. Na sequência, Mohamed Salah dribou três defensores do City e finalizou com perfeição para anotar um golaço, que deve entrar na lista dos gols mais bonitos do mês de outubro. A alegria dos Reds, porém, durou pouco. Cinco minutos depois, Kevin De Bruyne acertou um chute na entrada da área, a bola desviou em Matip e entrou no gol. No final, dois gols para cada time.

A última vitória do Liverpool sobre o Manchester City aconteceu ainda antes da pandemia. Em 10 de novembro de 2019, na temporada que consagrou o Liverpool como campeão da Premier League, os comandados de Jürgen Klopp bateram o time de Manchester por 3 a 1.

De lá para cá, foram quatro partidas, com duas vitórias do Manchester City e dois empates. Agora, ao final da 7ª rodada da Premier League, Liverpool e Man City estão em segundo e terceiro lugares, respectivamente. O líder do certame é o Chelsea, de Thomas Tuchel, que, com 16 pontos, está apenas um ponto à frente do Liverpool.

Um fato que deu o que falar na partida foi o 'surto' de Pep Guardiola. James Milner, do Liverpool, já tinha cartão amarelo e cometeu falta dura em Bernardo Silva. O técnico espanhol não escondeu sua frustração com a arbitragem que apenas assinalou a falta.

O próximo jogo das duas equipes acontece apenas na metade do mês de outubro, já que durante os próximos dias acontece os jogos de seleções. O Manchester City recebe o Burnley, no Etihad Stadium, em 16/10 e o Liverpool viaja à região metropolitana de Londres para enfrentar o Watford, que demitiu o técnico Xisco Muñoz. O duelo acontece também em 16 de outubro.