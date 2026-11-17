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Emmanuel Petit saiu em defesa do meia Rayan Cherki, do Manchester City, após críticas recentes às suas atuações pela França. O campeão mundial questionou por que o jogador de 23 anos é constantemente alvo de críticas, apesar de seus números ofensivos expressivos sob o comando de Zinedine Zidane.

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Petit defende Cherki das críticas

Cherki se viu no centro de um debate intenso sobre suas atuações recentes pela França . O jogador de 23 anos tem sido alvo de duras críticas de quem considera sua contribuição geral para o jogo da equipe neutra demais. Petit, porém, rejeitou categoricamente essas avaliações. O campeão mundial de 1998 se manifestou para dar apoio total ao talentoso meia.

Apesar de ter disputado 20 partidas pela seleção principal e marcado três gols por seu país, Cherki aparentemente continua dividindo opiniões entre os torcedores. Petit acredita firmemente que o jovem meia é submetido injustamente a críticas muito mais severas do que seus companheiros de seleção.

Críticas desde o início da carreira

Em entrevista à RMC, Petit expressou sua frustração com as críticas constantes ao jogador do City. O ex-meia questionou as reclamações táticas dirigidas especificamente ao jovem.

"Há algum tempo venho ouvindo críticas constantes ao Cherki", argumentou Petit. "Parece que ele enfrenta o mesmo tipo de cobrança desde o começo da carreira. O que exatamente estão cobrando dele? Cherki muitas vezes recebe a bola de costas para o gol, então precisa encontrar uma forma de lidar com isso. Recebe a bola de costas para o gol, então tem que resolver por conta própria."

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Atrás apenas de Olise

Os números sustentam o argumento de Petit. Cherki é atualmente o segundo jogador mais decisivo da seleção francesa na era Zinedine Zidane. Apenas Michael Olise tem uma produção ofensiva mais efetiva sob o comando do lendário técnico francês. Petit fez questão de lembrar esse dado aos críticos.

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"Apesar de tudo, ele é o segundo jogador mais eficiente na era Zidane, atrás apenas de Olise", observou Petit.

Responsabilidade de outros jogadores

Em vez de concentrar as críticas em Cherki, Petit afirmou que outras estrelas de destaque deveriam assumir mais responsabilidade quando a França enfrenta dificuldades. Ele citou especificamente vários jogadores importantes por não cumprirem suas funções defensivas básicas.

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"Não vi [Adrien] Rabiot nem [Lucas] Da Cunha recuperando a bola, nem os defensores vencendo os duelos em suas áreas", explicou Petit. "Não vi Olise e Mbappe voltando para marcar na transição defensiva. Há muitos jogadores que podem ser criticados antes de Cherki."