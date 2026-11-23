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O atacante Emmanuel Emegha revelou ter sido vítima de um assalto poucas horas depois de marcar seu primeiro gol pelo Chelsea na derrota em casa por 4 a 1 para o Leeds United. O holandês de 23 anos confirmou que ninguém ficou ferido no episódio assustador, que completou um dia difícil para o Chelsea em Stamford Bridge.

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Assalto ofusca primeiro gol pelo Chelsea

O primeiro gol de Emegha no oeste de Londres foi ofuscado tanto pelo desmoronamento do Chelsea em uma pesada derrota na Premier League quanto por um episódio assustador fora de campo. O atacante abriu o placar para o Chelsea no primeiro tempo com uma finalização de esquerda que entrou após bater na trave, proporcionando um raro momento positivo aos donos da casa. No entanto, Noah Okafor empatou pouco depois, antes que os gols do segundo tempo garantissem a primeira vitória do Leeds em Stamford Bridge desde 1999.

Atacante holandês tranquiliza torcedores

Enquanto o Chelsea tentava assimilar a derrota por 4 a 1, o jogador de 23 anos recorreu às redes sociais para contar aos torcedores sobre o episódio alarmante ocorrido após o apito final. Nenhuma outra informação foi divulgada, por isso ainda não se sabe o horário e o local exatos do assalto nem quais objetos foram roubados.

Ao comentar no Instagram os reveses dentro e fora de campo, Emegha escreveu: "Primeiro gol, resultado decepcionante, voltaremos mais fortes na sexta-feira. Infelizmente, fui assaltado depois do jogo. Estou bem e, felizmente, ninguém ficou ferido. Obrigado pelas mensagens de apoio."

Lesão adiou estreia pelo Chelsea

Emegha chegou a Stamford Bridge no verão vindo do Strasbourg, clube parceiro do Chelsea, após uma transferência acertada com um ano de antecedência. Formado nas categorias de base do Sparta Rotterdam, da Holanda, seu país natal, o atacante construiu sua reputação em passagens pelo Antwerp, da Bélgica, e pelo Sturm Graz, da Áustria, antes de se transferir para o futebol inglês.

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Seu início no oeste de Londres foi prejudicado por uma lesão muscular na parte posterior da coxa, que o tirou dos primeiros jogos da temporada. Por isso, o confronto com o Leeds foi apenas sua terceira partida pelo Chelsea e a segunda na Premier League. Seu gol trouxe esperança por um breve momento, antes de Dominic Calvert-Lewin converter um pênalti e de outros gols de Okafor e Brenden Aaronson completarem o duro desmoronamento no segundo tempo.

Visita ao Forest oferece chance de reação imediata

Na oitava posição da Premier League , o Chelsea tem pouco tempo para lamentar a queda de rendimento defensivo ou as preocupações fora de campo. O time vai ao City Ground na noite de sexta-feira enfrentar o Nottingham Forest, em uma partida fora de casa que exigirá uma atuação disciplinada para recuperar a confiança. Para Emegha, a prioridade imediata será dar sequência ao primeiro gol e deixar para trás um fim de semana assustador.