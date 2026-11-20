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Emmanuel Emegha mandou um recado aos torcedores e companheiros de Chelsea antes do importante confronto com o Leeds United. O jovem atacante, que recentemente fez suas primeiras aparições pelo clube, quer conquistar uma vaga entre os titulares e deixar sua marca em Stamford Bridge.

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Emegha quer se firmar em Stamford Bridge

Emegha está cada vez mais confiante em suas perspectivas no Chelsea enquanto se prepara para a possibilidade de fazer a diferença contra o Leeds United. O atacante de 23 anos vem se integrando ao elenco principal após sua estreia recente e acredita que sua energia logo chamará a atenção da torcida em Stamford Bridge. Depois de disputar seus primeiros minutos antes da última pausa para jogos de seleções, o ex-jogador do Strasbourg quer consolidar seu lugar na equipe.

"Sei que, quando chegar a minha hora, estarei pronto, e sei que o estádio vai gostar da minha energia", disse Emegha ao site oficial do clube.

Motivado pela forte concorrência em Cobham

A confiança do atacante vem em um momento em que o Chelsea busca aprimorar suas opções ofensivas para um inverno de calendário cheio . Ele não parece se intimidar com a concorrência por uma vaga. Pelo contrário, vê o alto nível em Cobham como um estímulo necessário para seu desenvolvimento profissional. O holandês admitiu que a qualidade do atual elenco do Chelsea superou até suas próprias expectativas, que já eram altas.

"Gosto daqui. Estou em uma sala cheia de jogadores muito talentosos, é fora do comum! Antes de chegar, eu sabia que podia esperar um nível alto, mas não imaginava que seria tão absurdamente alto. Mas estou gostando. Estou melhorando. Aprendo todos os dias", explicou o atacante.

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Uma trajetória por vários países até a Premier League

O caminho de Emegha até um dos maiores palcos do futebol mundial esteve longe de ser convencional, com passagens por Holanda, Bélgica, Áustria e França. Essa trajetória por diferentes países começou com partidas informais em Haia ao lado de seu irmão gêmeo e acabou lhe dando a resiliência mental necessária para se manter na elite do futebol inglês. O atacante atribui a essas diferentes experiências culturais a compreensão de que é preciso crescer pessoalmente e ser flexível ao chegar a um novo clube.

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"Se você vai para outro país, precisa se adaptar a ele. O país não vai se adaptar a você, e foi isso que tive de aprender desde muito novo", observou Emegha.

Preparação para o confronto com o Leeds United

A expectativa é de um ambiente eletrizante em Stamford Bridge para a visita do Leeds, em mais um capítulo dessa intensa rivalidade. A preparação do Chelsea tem sido intensa, com o retorno dos jogadores convocados por suas seleções para os últimos treinos táticos. Para Emegha, o objetivo é simples: estar no melhor de sua forma caso Maresca o chame para comandar o ataque ou dar mais força à equipe saindo do banco de reservas.

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Com jogos de janeiro já remarcados para transmissão pela televisão e o clube ganhando embalo, cada minuto em campo é fundamental para o jovem holandês. Ele segue concentrado em melhorar a cada dia, confiante de que sua combinação singular de experiência no futebol europeu e capacidade atlética acabará fazendo dele um nome conhecido na Premier League.