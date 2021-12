Emissário do Inter tenta fechar contratação de Alexander Medina, mas com 'plano B' como alternativa

A direção do Inter deseja definir até sexta-feira (24) a contratação do novo treinador. O nome do uruguaio Alexander Medina segue sendo o preferido dos dirigentes. Medina tem contrato com o Talleres até o dia 31 de dezembro e recebeu uma proposta de renovação que o tornaria o segundo técnico mais bem pago da Argentina, perdendo apenas para Marcelo Gallardo, do River Plate.

O silêncio de Medina, que já deveria ter dado a resposta para os dirigentes do Talleres na última segunda-feira (20), está gerando um pessimismo nos dirigentes argentinos. A aposta interna é que o treinador vai trocar Córdoba por Porto Alegre.

Dirigente colorado na Argentina

Na Argentina também está Deive Bandeira, gerente de mercado do Internacional, com a missão de agilizar a negociação da contratação do novo técnico do Colorado. Assim que Medina comunicar que não ficará no Talleres, Bandeira terá a missão de apresentar o contrato de dois anos com o Inter e fechar a negociação.

O treinador já participou de uma vídeo conferência com Paulo Bracks, executivo de futebol do Inter, para saber dos planos do clubepara a próxima temporada e definir valores de salários para ele e toda a sua comissão técnica, com dois auxiliares de campo e um preparador físico.

Um dos auxiliares, Jádson Vieira, é gaúcho nascido em Livramento, fronteira entre Brasil e Uruguai. Ele foi jogador de futebol, tendo atuando boa parte da carreira no futebol uruguaio. No Brasil, atuou de maneira discreta no Vasco da Gama.

Mas se por algum motivo o Inter não conseguir contratar Alexander Medina, a missão de Deive Bandeira passa a ser fechar com Eduardo Dominguez, treinador argentino que estava no Colón até a última segunda-feira (20), quando pediu demissão.

Vale destacar que se Dominguez fosse a primeira alternativa, o anúncio da sua contratação pelo Colorado já teria acontecido. Por isso, a direção do Inter vai esgotar todas as possibilidades de contratar Medina para depois pensar em um plano B.