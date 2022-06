Emirados Árabes Unidos x Austrália: onde assistir ao vivo, horário, escalação e informações do jogo das Eliminatórias asiáticas 2022

Jogo acontece nesta terça-feira (7), pela repescagem asiática; veja como acompanhar na TV e na internet

Emirados Árabes Unidos e Austrália se enfrentam nesta terça-feira (7), no Al Rayyan Stadium, a partir das 15h (de Brasília), pela repescagem asiática. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Emirados Árabes Unidos x Austrália DATA Terça-feira, 7 de junho de 2022 LOCAL Al Rayyan Stadium - Qatar HORÁRIO 15h (de Brasília)

Informações da partida

Em jogo único, quem vencer avança à repescagem internacional e enfrenta o quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas, Peru, marcado para o dia 13 de junho, no Qatar. Apenas o vencedor deste confronto vai disputar a Copa do Mundo e entrará no Grupo D ao lado de Dinamarca, França e Tunísia.

Nas Eliminatórias, os Emirados Árabes ficaram em terceiro lugar do Grupo A, com 12 pontos (três vitórias, três empates e quatro derrotas), enquanto a Austrália, em terceiro do Grupo B, somou 15, com quatro vitórias, três empates e três derrotas.

Em seis jogos disputados entre as seleções, a Austrália registra três triunfos, contra um dos Emirados Árabes Unidos, além de dois empates. No último encontro, a Seleção Emiradense venceu por 1 a 0, válido pela Taça Asiática de 2019.

Prováveis escalações

Emirados Árabes

Eisa; Hussain, Al Hammadi, Al-Ahbabi, Abbas; Hassan, Ramadan, Abdulrahman; Canedo, Mabkhout, Al-Maazmi

Austrália

Ryan; Karacic, Rowles, Wright, Davidson; Dougall, Mooy; Mabil, McGree, Hrustic; MacLaren.

Desfalques

Emirados Árabes

sem desfalques confirmados.

Austrália

Tom Rogic: lesionado.

A campanha dos Emirados Árabes Unidos nas Eliminatórias

Emirados Árabes Unidos 0 x 0 Líbano - 2 de setembro de 2021

Síria 1 x 1 Emirados Árabes Unidos - 7 de setembro de 2021

Emirados Árabes Unidos 0 x 1 Irã - 7 de outubro de 2021

Emirados Árabes Unidos 2 x 2 Iraque - 12 de outubro de 2021

Coreia do Sul 1 x 0 Emirados Árabes Unidos - 11 de novembro de 2021

Líbano 0 x 1 Emirados Árabes Unidos - 16 de novembro de 2021

Emirados Árabes Unidos 2 x 0 Síria - 27 de janeiro de 2022

Irã 1 x 0 Emirados Árabes Unidos - 1 de fevereiro de 2022

Iraque 1 x 0 Emirados Árabes Unidos - 24 de março de 2022

Emirados Árabes Unidos 1 x 0 Coreia do Sul - 29 de março de 2022

A campanha da Austrália nas Eliminatórias

Austrália 3 x 0 China - 2 de setembro de 2021

Vietnã 0 x 1 Austrália - 7 de setembro de 2021

Austrália 3 x 1 Omã - 7 de outubro de 2021

Japão 2 x 1 Austrália - 12 de outubro de 2021

Austrália 0 x 0 Arábia Saudita - 11 de novembro de 2021

China 1 x 1 Austrália - 16 de novembro de 2021

Austrália 4 x 0 Vietnã - 27 de janeiro de 2022

Omã 2 x 2 Austrália - 1 de fevereiro de 2022

Austrália 0 x 2 Japão - 24 de março de 2022

Arábia Saudita 1 x 0 Austrália - 29 de março de 2022

Últimos resultados e próximos jogos

Emirados Árabes Unidos

JOGO CAMPEONATO DATA Emirados Árabes Unidos 1 x 0 Coreia do Sul Eliminatórias 29 de março de 2022 Emirados Árabes Unidos 1 x 1 Gâmbia Amistoso 20 de maio de 2022

Austrália

JOGO CAMPEONATO DATA Arábia Saudita 1 x 0 Austrália Eliminatórias 29 de março de 2022 Austrália 2 x 1 Jordânia Amistoso 1 de junho de 2022

