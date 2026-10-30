Emiliano Martínez, goleiro da Argentina, recusou-se a se render diante do trauma da final de 2026 e lançou um desafio direto ao atual campeão mundial, a seleção da Espanha, afirmando que o resultado seria completamente diferente caso o confronto se repetisse hoje.

O goleiro da Argentina revelou bastidores chocantes de sua trajetória em uma longa entrevista ao programa "Los Ídolos", na qual repassou momentos que construíram sua lenda como um dos guardiões mais dedicados ao sacrifício na história da Albiceleste.

Uma Copa do Mundo com o dedo quebrado

Martínez provocou uma surpresa estrondosa ao revelar que disputou toda a Copa do Mundo com uma fratura no dedo, uma lesão que remonta à final da Liga Europa e que seria suficiente para encerrar a temporada de qualquer outro jogador.

Dibu disse: "Joguei toda a Copa do Mundo com o dedo quebrado. Os médicos colocaram uma tala no meu dedo, e consegui treinar nas primeiras semanas mergulhando com apenas um braço. Dias antes da final, consegui treinar normalmente".

Ele afirmou que sua participação foi uma jornada de recuperação que exigiu paciência e sacrifício, elogiando o papel do técnico Lionel Scaloni, que o esperou até o último momento, dizendo: "Ele me fez prometer apenas que eu seria honesto sobre se estaria ou não em condições de jogar".

O goleiro argentino indicou que planeja passar por uma cirurgia definitiva para resolver de vez os problemas no dedo.

Um nocaute que lhe tirou a memória

Essa não foi a única lesão, pois ele revelou detalhes assustadores de um acidente que sofreu na Premier League diante do Everton: "Foi como um nocaute em uma luta do UFC, perdi a consciência e não me lembro de nada, colocaram uma placa de metal em mim no hospital e arrancaram três dos meus dentes".

Dibu agora marca com um círculo a próxima data Fifa como o momento de seu retorno, dizendo: "Preciso jogar pela seleção nacional. Pretendo voltar durante a data Fifa".

Mensagem à Espanha, e a França é mais perigosa

Sobre a final da Copa do Mundo de 2016, que a Argentina perdeu para a Espanha, Martínez demonstrou total confiança caso a partida tivesse sido decidida nos pênaltis: "Se tivéssemos chegado aos pênaltis, teríamos vencido, senti que meu dia estava abençoado. Você sente, naquele momento, que a bola não vai entrar no gol".

Apesar de reconhecer que a Espanha "mereceu vencer a final", ele lançou um desafio claro: "A França me impressionou em 2022 mais do que a Espanha atual, eles são um time muito forte, mas sinto que, se jogássemos contra eles hoje, venceríamos".

O goleiro da Argentina encerrou sua fala reafirmando que seu futuro está ligado à seleção até a aposentadoria, tendo Lionel Messi como exemplo: "Ele nos ensinou tudo; como cair e levantar após o fracasso, foi isso que me ajudou depois da Copa do Mundo".