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O goleiro Emiliano Martinez pediu à federação argentina que reduza o preço dos ingressos para encher os estádios nos jogos em casa após a aposentadoria de Lionel Messi da seleção. Apesar da goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica em um amistoso disputado em Córdoba na noite de terça-feira, o campeão mundial ressaltou que a Argentina precisa se esforçar para reacender a paixão dos torcedores.

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Martinez comenta o público reduzido nos jogos em casa

Martinez quer que os dirigentes argentinos reduzam os custos para os torcedores após o público reduzido nos primeiros jogos sem o ex-capitão da equipe. Segundo a BBC Sport, cerca de 42 mil espectadores compareceram ao Estádio Mario Alberto Kempes, ocupando aproximadamente 60% dos 57 mil lugares. Três dias antes, números da AFA mostraram que cerca de 21 mil torcedores assistiram à derrota por 2 a 1 para o Uruguai na Bombonera, que tem capacidade para 55 mil pessoas , em meio a reclamações sobre o preço dos ingressos.

Goleiro propõe ações beneficentes com ingressos

Disposto a atrair mais crianças para os jogos da seleção e reconstruir o vínculo com os torcedores, o goleiro afirmou que jogadores, comissão técnica e dirigentes dividem a responsabilidade de aumentar o público.

Em conversa com jornalistas na zona mista após o fim da partida, Martinez disse: "Gostaria de jogar em estádios um pouco mais cheios. Talvez precisemos organizar ações beneficentes para encher as arquibancadas.

"Temos de fazer os torcedores se apaixonarem novamente pela equipe. Sabemos que Leo não está aqui e, obviamente, era ele quem as pessoas mais queriam ver. Mas, no fim das contas, esta é a seleção argentina, e precisamos desse carinho."

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Ao pedir ingressos mais baratos, acrescentou: "Temos a responsabilidade, nós, a comissão técnica e os dirigentes, de tornar isso possível. Demonstrar carinho pelas pessoas, baixar um pouco o preço dos ingressos e encher todos os estádios, porque realmente precisamos disso."

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De volta após um mês afastado por uma fratura na mandíbula sofrida no Chelsea, Martinez reconheceu o efeito das arquibancadas vazias sobre um elenco que reúne campeões experientes e novos talentos.

Em entrevista à Telefe, explicou: "É algo de que não gostamos. Sem Leo, sei que é difícil. Mas, no fim das contas, os rapazes são exemplos, são campeões mundiais, e há muitos jovens chegando que precisam desse carinho pela Argentina."

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Ao citar o presidente da AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, o técnico Lionel Scaloni e os capitães, afirmou: "Vamos fazer com que se apaixonem por nós de novo, ao lado de Chiqui, Scaloni e dos capitães."

Federação enfrenta pressão crescente pelos preços

Depois de se recuperar do revés de sábado contra o Uruguai com uma vitória contundente, o elenco de Scaloni agora se concentra em integrar a próxima geração. Fora de campo, Tapia e a AFA enfrentam pressão para rever os preços e a distribuição dos ingressos antes dos próximos jogos da Argentina em casa. Enquanto isso, Martinez retorna ao Chelsea após demonstrar que está recuperado da recente lesão na mandíbula.