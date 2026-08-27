Emiliano Martínez está prestes a deixar o Aston Villa. Entre outros, Fabrizio Romano informa que o clube chegou a um acordo com o Chelsea, que vai repassar o equivalente a cerca de 8,7 milhões de euros para Birmingham.

Martínez quer sair do Villa há algum tempo, onde seu contrato vai até meados de 2029. O clube já contratou Zion Suzuki, do Parma, como novo goleiro titular, embora Marco Bizot ainda tenha podido mostrar serviço durante a dramática primeira rodada do Villa.

Martínez, de 33 anos, esteve recentemente muito perto de uma transferência para a Juventus. O argentino já havia acertado com a Velha Senhora, mas os clubes não chegaram a um acordo sobre o valor da transferência.

A Juventus então partiu para Guglielmo Vicario, do Tottenham Hotspur, enquanto o decepcionado Martínez retornou ao Villa. Os ingleses, no entanto, queriam se desfazer dele e o ofereceram ao Chelsea.

O Chelsea pensou um pouco sobre a oferta do Villa e decidiu aceitá-la. O valor da transferência de Martínez é consideravelmente mais baixo do que o preço pedido de 15 milhões de euros que o Villa ainda queria receber recentemente da Juventus.

No Chelsea, o goleiro Robert Sánchez não causou boa impressão no último fim de semana contra o Fulham. Com Martínez, o técnico Xabi Alonso espera ter uma força mais estável entre as traves em Stamford Bridge.

Mike Penders também é uma opção para Alonso. O belga de 21 anos ganhou experiência por empréstimo na última temporada no RC Strasbourg, que, assim como o Chelsea, está (em parte) sob a liderança da BlueCo.