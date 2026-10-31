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Emiliano Martinez falou sobre o doloroso desgaste físico causado por sua carreira e admitiu que uma lesão grave em um dedo, sofrida no início deste ano, nunca vai se curar completamente. O goleiro do Chelsea revelou que precisou jogar sentindo dores intensas para ajudar a Argentina, o que lhe deixou sequelas permanentes que ainda afetam seu desempenho em campo.

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Jogando com dor pela Argentina

Martinez fraturou e deslocou um dedo em maio, durante o aquecimento para a vitória do Aston Villa sobre o Freiburg na final da Liga Europa. A grave lesão imediatamente colocou em dúvida sua participação na defesa do título mundial da Argentina, e o jogador de 34 anos ficou arrasado quando viu os exames pela primeira vez.

Em vez de passar por uma cirurgia que o tiraria do torneio, Martinez decidiu jogar apesar da dor intensa. Com o apoio do técnico da Argentina, Lionel Scaloni, o goleiro contou com uma luva personalizada da Adidas para proteger o dedo, embora tenha admitido que a bandagem espessa limitava muito sua capacidade de segurar a bola.

“Eu chorava todas as noites”

Em entrevista ao canal do jornalista argentino Gaston Edul no YouTube, o experiente goleiro detalhou o forte impacto físico e emocional da lesão em seu dia a dia. A dor era tão intensa que mudou completamente sua forma de treinar e exigiu um enorme sacrifício pessoal.

“Na véspera do jogo contra a Argélia, eu mergulhava usando um braço só, mergulhava como um zumbi”, explicou Martinez. “Se eu encostasse a mão no chão, via estrelas. Era brutal. Eu chorava todas as noites porque meu dedo parecia uma salsicha.”

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Apesar das consequências permanentes, o argentino insiste que não se arrepende de ter colocado seu país em primeiro lugar. “Nunca vai voltar a ser como era”, disse. “Ainda jogo com dor. Mas esses são os riscos que você corre pela seleção. Eu faria de novo.”

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Uma transferência frustrada para a Juventus

O problema no dedo teve consequências significativas para a carreira de Martinez nos clubes durante a janela de transferências do meio do ano. Uma possível transferência para a Juventus, gigante da Série A italiana, acabou não se concretizando depois que a extensão da lesão foi descoberta nos exames médicos.

“Fiz uma radiografia e o dedo estava fraturado de novo”, revelou o goleiro. “Foi então que uma transferência para um clube não deu certo por causa do dedo.”

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Depois que a ida para a Itália não se concretizou, Martinez acabou sendo transferido para o Chelsea por £ 7,5 milhões. “Disseram que eu poderia jogar daquele jeito, que precisava de cirurgia, mas o Chelsea não se importou”, acrescentou. “Um dia vou precisar de cirurgia.”

Recuperação de uma fratura na mandíbula

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Embora o problema no dedo continue sendo uma preocupação de longo prazo, Martinez está atualmente afastado dos gramados no oeste de Londres por uma lesão completamente diferente. O goleiro está se recuperando de uma fratura na mandíbula sofrida no início deste mês, durante a vitória do Chelsea sobre o Everton.

Agora, ele vai se concentrar na reabilitação antes de tentar recuperar seu lugar entre os titulares em Stamford Bridge. Quando estiver totalmente recuperado, o jogador de 34 anos terá de continuar lidando com o desconforto permanente na mão enquanto busca se firmar em seu novo clube.