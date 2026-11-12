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O ex-atacante do Liverpool Emile Heskey acredita que o Bayern de Munique seria o clube ideal para Trent Alexander-Arnold, lateral-direito do Real Madrid, diante do pouco tempo de jogo que ele tem recebido na Espanha. Embora adorasse ver o defensor voltar a Anfield, o ex-atacante da seleção da Inglaterra descartou qualquer possibilidade de transferência para o Manchester United.

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Ex-atacante avalia opções para o futuro

Heskey acredita que uma transferência para a Allianz Arena seria boa para o jogador da seleção inglesa caso ele deixe a capital espanhola, embora um reencontro em Anfield continue sendo sua preferência pessoal. Campeão da FA Cup, da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Uefa sob o comando de Gerard Houllier no Liverpool em 2000-01, o ex-atacante, que disputou 62 partidas pela Inglaterra, acompanha de perto o jogador formado nas categorias de base de seu antigo clube. Ele acredita que atuar pelo maior clube da Alemanha permitiria ao lateral de vocação ofensiva se destacar.

Poucos minutos em campo na Espanha alimentam rumores de saída

Desde que deixou Merseyside em junho de 2025 para assinar um contrato de seis anos no Santiago Bernabeu, válido até junho de 2031, Alexander-Arnold tem encontrado dificuldades para ser titular regularmente na temporada 2026-27.

Utilizado como opção de rodízio por Jose Mourinho, atrás do meio-campista improvisado na posição Fede Valverde e do reforço contratado no verão Denzel Dumfries, ele soma apenas 355 minutos em campo e uma assistência em sete jogos de La Liga, além de ter atuado por 79 minutos em uma partida da Champions League.

Em entrevista ao Eldorado sobre o possível próximo destino do lateral, Heskey disse: "O Bayern de Munique seria uma boa opção para Trent Alexander-Arnold. A liga alemã, a Bundesliga, é muito competitiva. Ele estaria no maior clube de lá, e isso seria incrível para ele, mas eu adoraria vê-lo de volta ao Liverpool."

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Contribuição ofensiva supera dúvidas sobre a defesa

Heskey, que também defendeu Leicester City, Birmingham City, Wigan Athletic e Aston Villa e marcou sete gols pela Inglaterra, saiu em defesa do lateral-direito diante das críticas recorrentes à sua atuação defensiva. Ele afirma que a variedade de seus passes e sua criatividade no ataque mais do que compensam eventuais deficiências na defesa.

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Ao explicar por que a capacidade ofensiva do jogador é tão valiosa e descartar uma transferência para Old Trafford, Heskey afirmou: "Por mais que falemos dos pontos negativos dele como defensor, os positivos pesam mais, para ser sincero. O que ele oferece no ataque compensa isso com muita folga.

"Mas Manchester United? Não, acho que ele nunca faria isso. Acho que preferiria ficar no banco em Madrid e praticar espanhol se essa fosse sua única saída."

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Lateral-direito busca espaço no Madrid

Apesar de Heskey defender uma transferência para a Baviera, uma ida ao Bayern parece improvável no futuro próximo, já que ainda restam quase cinco anos de contrato de Alexander-Arnold com o Madrid. Em vez disso, o jogador da seleção inglesa tentará recuperar uma vaga regular entre os titulares sob o comando de Mourinho quando as competições nacionais forem retomadas após a pausa para as seleções em novembro. No entanto, se ele continuar atrás de Valverde e Dumfries na chegada de 2027, os questionamentos sobre seu futuro a longo prazo na Espanha continuarão.