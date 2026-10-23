Emi Martinez está fora! Astro do Chelsea passa por cirurgia, e Xabi Alonso confirma afastamento prolongado por lesão

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O Chelsea ficará sem o goleiro Emi Martinez por várias semanas após o jogador da seleção argentina passar por uma cirurgia devido a uma fratura na mandíbula. O técnico Xabi Alonso confirmou a importante baixa por lesão antes do aguardado confronto de sua equipe com o Tottenham Hotspur pela Premier League neste fim de semana.

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Grande baixa para o Chelsea

O Chelsea sofreu um duro revés com a notícia de que o goleiro Martinez ficará afastado por várias semanas. O jogador da seleção argentina passou por uma cirurgia bem-sucedida para reparar uma fratura na mandíbula.

O incidente ocorreu durante a convincente vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Everton pela Premier League no último fim de semana. Martinez precisou deixar o campo sentindo fortes dores e foi levado imediatamente ao hospital para uma avaliação médica de urgência. A lesão deixa Alonso sem seu goleiro titular durante um período crucial do calendário nacional.

O doloroso choque com Branthwaite

A grave lesão no rosto foi resultado direto de um forte choque em campo. Martinez se chocou com o defensor do Everton Jarrad Branthwaite durante a partida do fim de semana e precisou ser substituído imediatamente. Em entrevista coletiva na sexta-feira, Alonso deu à imprensa uma atualização preocupante sobre seu goleiro titular. O técnico do Chelsea confirmou a cirurgia, mas mostrou um otimismo cauteloso quanto ao prazo de recuperação.

“Ele já esteve melhor; passou pela cirurgia”, explicou Alonso aos jornalistas. “Ainda precisamos esperar. Ele ficará fora por algumas semanas. Tomara que sejam menos, e não mais.”

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Penders se prepara para assumir a vaga

Com Martinez oficialmente indisponível pelas próximas semanas, o Chelsea recorrerá a Mike Penders para defender seu gol. O goleiro reserva deverá assumir a titularidade enquanto o Chelsea tenta manter o bom momento.

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Penders já deu aos torcedores uma breve amostra de suas capacidades ao substituir Martinez, que se lesionou contra o Everton. Alonso acredita firmemente que o substituto está preparado para as exigências de atuar na Premier League.

“Ele está pronto”, afirmou Alonso, confiante. “Ele vem treinando bem e disputou alguns jogos de copa nos quais mostrou ter um bom nível. Quando entrou contra o Everton, mostrou em poucos minutos sua personalidade e suas qualidades.”

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Clássico londrino contra o Tottenham pela frente

O Chelsea precisa se adaptar rapidamente à ausência de Martinez enquanto se prepara para um grande clássico londrino. Alonso comandará sua equipe em um importante confronto da Premier League em casa contra o Tottenham, no sábado. Após a partida do fim de semana, a equipe médica do clube acompanhará de perto a recuperação de Martinez. Os torcedores esperam que o argentino possa voltar a campo em breve, de forma rápida e segura.