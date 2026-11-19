Martinez apoia Paz para vestir a icônica camisa
Martinez acredita que Paz tem qualidade para se tornar o próximo camisa 10 da Argentina. O debate sobre quem herdará a lendária camisa se intensificou após a aposentadoria de Messi da seleção. Paz ganhou os holofotes na terça-feira ao marcar dois gols na goleada da Argentina por 7 a 0 sobre a Costa Rica.
O meio-campista do Como soma agora cinco gols em suas últimas cinco partidas pela seleção. Sua rápida ascensão o tornou um forte candidato a ocupar a lacuna na armação das jogadas. Jogadores experientes da seleção argentina já demonstram apoio ao jovem.
Desenvolvendo o espírito de luta argentino
Martinez, peça importante no vestiário da Argentina, demonstrou enorme confiança no potencial do meio-campista. O goleiro revelou que o elenco está ajudando o jogador do Como a se desenvolver para prepará-lo para os maiores palcos.
"Vejo que ele está cada vez mais integrado ao grupo", afirmou o jogador do Chelsea, segundo o Mundo Deportivo. "É claro que ele precisa ter aquele espírito de luta argentino, e estamos ajudando a desenvolvê-lo. A verdade é que ele merece tudo o que está acontecendo com ele agora. Merece estar aqui e jogar. Os gols que está marcando são um bônus."
Assumindo a maior responsabilidade na seleção
Assumir o papel de principal articulador da Argentina traz uma pressão enorme, mas Martinez considera que Paz tem a mentalidade certa. O veterano acredita que a humildade será o fator decisivo para o sucesso do jovem a longo prazo.
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"Se mantiver essa humildade e continuar jogando neste nível, Nico Paz pode, sem dúvida, vestir a camisa 10 da Argentina e assumir essa responsabilidade", acrescentou Martinez. "Precisamos de jogadores como ele, que se vejam como líderes. Ele pode nos ajudar a vencer muitos jogos. Temos que ajudá-lo. Somos uma seleção. Não há egos aqui. O que importa é trabalho duro, humildade e respeito."
Brilho na Itália e além
Paz vive uma ascensão notável no clube e acaba de iniciar sua terceira temporada no Como. Na campanha anterior, foi fundamental para ajudar a equipe de Cesc Fabregas a conquistar a classificação para a Champions League pela primeira vez em sua história.
O bom desempenho continuou na temporada 2026/27. O meio-campista já soma seis gols e oito assistências em apenas 14 partidas pelo clube italiano em todas as competições.