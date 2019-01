Emery quer a saída de Özil do Arsenal para ter orçamento para novas contratações, diz jornal

Alemão recebe alto salário nos Gunners e teria atraído o interesse de alguns clubes

Mesut Özil parece estar cada vez mais próximo de deixar o Arsenal. Segundo o jornal inglês Daily Mail, o técnico Unai Emery quer a saída do alemão para ter orçamento para realizar novas contratações e reforçar seu elenco. O treinador inclusive admitiu recentemente que a falta de dinheiro tem sido um problema no clube londrino.

Os Gunners conquistaram apenas dois pontos nos últimos cinco jogos da Premier League fora de casa, e a decisão de Emery de deixar Özil de fora das partidas recebeu algumas críticas.

O Arsenal está no quinto lugar da competição, com 41 pontos, e viu o sexto Manchester United igualar a pontuação. O Chelsea, primeiro time na zona de classificação à Champions League, está seis unidades na frente, no quarto posto. Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

Ainda assim, os Gunners não devem abrir mão da ideia de negociar Özil já nesta janela de transferências para ter orçamento para realizar novas contratações. Além do valor que irá receber com a venda do alemão, o clube de Londres pensa no dinheiro que irá economizar com o alto salário do jogador, que recebe cerca de 350 mil libras (R$ 1,6 milhão) por semana.

Özil não quer ser e não será emprestado. Sua negociação será em definitivo. Alguns clubes demonstraram interesse no alemão, mas nenhuma oferta concreta foi feita ainda.