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Unai Emery, técnico do Aston Villa, elogiou a postura e o comprometimento do argentino Alejandro Garnacho nos treinos e garantiu que não há qualquer desentendimento entre os dois, apesar de o jogador ter ficado fora dos planos da equipe nos últimos tempos e de ter tido poucas oportunidades desde que chegou ao clube.

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A situação de Garnacho levantou dúvidas sobre seu futuro no Aston Villa depois que Emery decidiu levar apenas dois goleiros, sem completar o número permitido de reservas, que é de 12 jogadores, no duelo contra o Galatasaray pela Champions League , na última terça-feira, que terminou com derrota do time inglês por 1 a 0. Com isso, o argentino ficou fora da lista e permaneceu em casa.

Desde que chegou ao Aston Villa, vindo do Chelsea, na última janela de transferências de verão por empréstimo, Garnacho somou apenas 34 minutos em campo na Premier League, o que fez lembrar a experiência do clube com Harvey Elliott, que defendeu a equipe por empréstimo do Liverpool na temporada passada, mas disputou apenas 9 partidas ao longo de toda a temporada.

Emery negou que a ausência de Garnacho seja um sinal de desentendimento entre os dois e explicou que a questão está ligada às suas escolhas técnicas e à disponibilidade de outros jogadores no elenco.

“Quando ele não está entre os relacionados, o motivo é que eu preciso escolher entre ele e outros jogadores também”, afirmou o treinador espanhol, segundo o site ESPN.

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E completou: “Eu o respeito, primeiro no lado pessoal e, depois, como jogador, mas ele não está jogando neste momento por esse motivo. Ainda assim, as coisas podem mudar no futebol. Temos jogos em sequência e vou precisar de todos os jogadores”.

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Emery também elogiou o comprometimento do argentino nos treinos: “Alejandro Garnacho está treinando muito bem, e a postura dele é ótima. Ele tem uma mentalidade muito positiva”.

O técnico do Aston Villa revelou que o principal motivo para as poucas oportunidades de Garnacho no início da temporada foi o fato de ele não ter atingido a condição física necessária, e garantiu que esse problema já não existe.

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“Ele teve dificuldades no início da temporada porque não estava em boa forma física, mas agora está fisicamente pronto e treinando em bom nível”, disse Emery.

O treinador explicou que Garnacho, assim como outros companheiros, vem apresentando bom nível nos treinos e conseguiu entender a forma como a comissão técnica trabalha para construir a equipe. Segundo ele, a situação atual é diferente da de dois meses atrás, quando o jogador não estava fisicamente preparado para atuar com a regularidade necessária.

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Emery encerrou a entrevista ressaltando a necessidade de seguir trabalhando e evoluindo: “Temos que continuar e seguir em frente, tanto como clube quanto como equipe, e também ele como jogador. Depois, veremos o que vai acontecer”.

Vale lembrar que a carreira de Garnacho passou por muitas oscilações nas últimas temporadas. Depois de se transferir do Manchester United para o Chelsea na temporada passada, ele não conseguiu garantir um lugar entre os titulares do Chelsea, apesar de ter disputado 43 partidas em todas as competições, com 8 gols marcados e 4 assistências. Nesta temporada, as dificuldades voltaram a aparecer, agora no Aston Villa.