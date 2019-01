Emery diz que agora é tarde para o Arsenal se arrepender pela ida de Ramsey para a Juventus

O meio-campista foi uma peça-chave na partida dos Gunners contra o Chelsea, na qual venceram por 2 a 0

A torcida do Arsenal não se mostrou muito contente com a saída de Aaron Ramsey, mas o técnico Unai Emery diz que "agora é tarde” para isso.

“Falamos com ele sobre as circunstancias há três meses, e agora a decisão já foi tomada. O futuro dele é muito importante para ele e para sua família, mas também é importante que ele esteja bem em jogar conosco como fez contra o Chelsea”, disse o técnico em coletiva de imprensa.

O galês de 28 anos está nos Gunners desde a temporada 2008/09, e foi contratado para jogar a próxima temporada na Juventus. Por estar no fim de seu contrato, a transferência não terá custos.

Durante a partida do último domingo (20) contra o Chelsea, Ramsey foi uma peça chave no meio de campo, e ajudou seus colegas a vencer os Blues por 2 a 0.

“Estou feliz por ele porque no mês passado seu foco era muito claro. Duas semanas atrás, quando viajamos para Blackpool, onde a atmosfera não era boa e o gramado também não, ele me disse: eu quero jogar e ajudar esse time”, acrescentou Emery. “Esse é o espírito que eu quero ver. Não precisei perguntar a ele porque eu sabia que ele queria jogar contra o Chelsea, e ele nos ajudou com sua qualidade”.