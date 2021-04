Emerson Royal pedirá ao Barcelona liberação para jogar Olimpíada pelo Brasil

A CBF já garantiu seu lugar em Tokyo; basta o Barça liberar e o atleta fará parte do time comandado por André Jardine

A CBF já comunicou a Emerson "Royal", de 22 anos, sua intenção de o convocar para os Jogos Olímpicos de 2021. O atleta do Barcelona, emprestado ao Bétis, decidiu que insistirá ao máximo para que seu próximo clube - seja ele qual for - o libere para compor a delegação que viajará ao Japão. As normas atuais da Fifa não obriga os clubes a cederem os atletas.

Na semana passada, antes do duelo entre Real Madrid e Bétis, que terminou em 0 a 0, Emerson confirmou, em entrevista exclusiva que concedeu à Goal, seu sonho de jogar os Jogos Olímpicos.

"Copa América ou Olímpiadas? Tenho o sonho de disputar os jogos olímpicos, como todos os brasileiros. É uma oportunidade que eu tenho e não posso perder. Claro, também tenho vontade de defender a seleção principal, mas meu sonho são os jogos olímpicos." explicou o ex-jogador do Atlético-MG.

Barcelona, Bétis ou PSG?

Os papéis para que o jogador possa participar dos Jogos Olímpicos de 2021 terão que ser enviados para o time em que Emerson atuará na temporada de 2021-22... mas o problema é que o atleta ainda não será qual será seu destino.

Entre o jogador e a CBF, tudo já está acertado: o staff de Emerson já foi comunicado pela comissão técnica da seleção olímpica que será convocado.

O mais provável é que o time em que o brasileiro atuará seja o Barcelona: o atleta deve retornar ao clube catalão ao final da temporada, desde que tenha interesse de voltar ao Camp Nou.

A única chance de Emerson não jogar na temporada de 2021-22 pelo Barça será caso o Bétis pague nove milhões de euros, valor pré-fixado no contrato, para tê-lo em definitivo, ou que outro clube acene com uma proposta muito superior: o PSG supostamente estaria interessado, mas não deve abrir os cofres.

Em tese, só uma proposta de mais de 25 milhões de euros faria com que o Barcelona resolvesse desistir do jogador, e com um mercado que deve ser menos intenso, é improvável que os parisienses gastem tanto pelo brasileiro.

Participações na seleção brasileira

Não seria a primeira convocação de Emerson para a seleção brasileira: o lateral estreou com 19 anos, ainda na seleção sub-20, e fez dez jogos na Canarinho.

Já pela seleção olímpica de André Jardine, foram oito partidas, mas o atleta teve a sua participação no pré-Olímpico do início de 2020 vetada pelo Bétis.

Emerson também atutou em um jogo pela seleção principal, diante da Coreia do Sul.