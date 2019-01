Emerson do Atlético-MG é emprestado ao Betis, da Espanha

Lateral está no Chile defendendo o Brasil no Sul-Americano sub20 e já fez exames médicos

O Atlético Mineiro acertou o empréstimo de Emerson ao Real Betis, da Espanha, de acordo com o jornal Sport.

Ele deve ficar no clube de Andaluzia até o fim dessa temporada, quando então Barcelona e Real Betis devem fazer um negócio conjunto. A ideia é que sejam pagos 12 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) ao Galo. O Barça arca com metade e o Betis paga a outra parte. Isso acontecerá da seguinte maneira: Emerson fica no Betis até 2021, quando, então, o Barcelona ficará com o atleta.

(Foto: Getty Images)

A publicação destaca que Emerson já fez exames médicos no Chile. Ele não está jogando com o Galo no começo da temporada pois está com a seleção sub 20 no Sul-Americano da categoria de base.

O Galo conta com Patric como titular no momento, mas o jovem Guga, ex-Avaí, foi contratado para a posição e deve ganhar o espaço no primeiro time.