Emerson defende Sarri no Chelsea: "estamos no caminho certo"

Lateral-esquerdo pede foco aos Blues para seguir na luta por títulos na temporada

Emerson Palmieri, lateral-esquerdo do Chelsea, está satisfeito com o progresso do time em sua busca por um troféu nesta temporada.

As recentes e pesadas derrots para Manchester City e Bournemouth fizeram com que a equipe treinada por Maurizio Sarri perdesse o lugar entre os quatro primeiros da Premier League. No entanto, os Blues continuam na disputa por outros três trofeus na temporada.



(Foto: Getty Images)

Depois de vencer o Malmo por 2 a 1 pelo jogo de ida da Liga Europa, o brasileiro Emerson Palmieri conversou com a imprensa e quer que a equipe mantenha o foco. "Ainda temos muitos jogos importantes neste mês, por isso precisamos nos concentrar em responder da melhor maneira possível a cada jogo", disse.

Agora, clube londrino agora volta sua atenção para o confronto de segunda-feira (18) contra o Manchester United, pela FA Cup. "Tenho certeza que estamos indo na direção certa, e mesmo que tenhamos uma final para jogar, precisamos pensar jogo por jogo".