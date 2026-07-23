Emergência na defesa do Napoli, Allegri pede ajuda ao mercado: Solet e Romero são nomes em alta nas odds

A derrota por 3-1 no amigável frente ao Arezzo faz soar um sinal de alarme para o mercado de transferências do Napoli, com as atenções voltadas sobretudo para a defesa, à luz dos três golos sofridos e da lesão de Alessandro Buongiorno. O perfil certo para reforçar o setor recuado às ordens de Massimiliano Allegri poderá ser Oumar Solet, da Udinese, já uma peça valiosa do nosso campeonato. Um nome que desperta o interesse das casas de apostas: a ida para o Napoli paga 6,00 na Snai, em igualdade no quadro com Cristian Romero, do Tottenham, já protagonista na Serie A com as camisolas de Genoa e Atalanta, além de autor de um ótimo Mundial. A alternativa, porém, poderá chegar de uma rival como a Juventus, onde o ambiente é de despedida para Federico Gatti, já treinado por Allegri nos anos na Continassa. A mudança de camisola está cotada em 1,75 na Betflag.