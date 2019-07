Emelec x Flamengo: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Rubro-Negro entra em campo sob forte pressão nesta quarta-feira (24) pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Após a eliminação na Copa do , a Libertadores passou a ser o centro das atenções do Flamengo. Nesta quarta-feira (24), a equipe comandada por Jorge Jesus visita o , às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final.

Veja informações da partida!

JOGO Emelec x DATA Quarta-feira, 24 de julho LOCAL George Capwell - EQU HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo, além do Fox Sports. Aqui, na Goal , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

EMELEC

O Emelec foi o segundo do Grupo B, com nove pontos, encarando na fase de grupos o , além do e o .

Provável escalação: Dreer; Bryan, Jordan Jaime, Leandro Vega e Óscar Bagui; Arroyo, Nicolás Queiroz e Godoy; Pernia (Guerrero), Bryan Cabezas e Brayan Angulo.



FLAMENGO

Pressionado após a eliminação nos pênaltis para o Athletico-PR na , além do empate com o no Brasileirão, o Rubro-Negro entra em campo sob forte pressão.

Para o duelo no , o técnico Jorge Jesus terá baixas importantes: os meias Arrascaeta e Ribeiro e o atacante Vitinho estão fora do jogo.

O Fla encerrou a fase de grupos líder do Grupo D com 10 pontos, e agora aguarda a chegada de Filipe Luis, que já se despediu do .

"Será um jogo difícil, mas estamos confiantes. A equipe está em evolução, é notório. Favorito? Na Libertadores ninguém chega por acaso nessa fase. Mas temos condições de classificar. Confio nisso", disse Diego.

Provável escalação: