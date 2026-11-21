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O Chelsea sofreu uma derrota dolorosa na tarde de sábado, em Stamford Bridge. O Leeds, visitante, venceu por 4 a 1. Para piorar, o titular Moises Caicedo deixou o campo lesionado.

Emmanuel Emegha começou como titular do Chelsea pela primeira vez. O atacante holandês chegou no último verão, vindo do RC Strasbourg por 25 milhões de euros.

O ex-jogador de Sparta e Royal Antwerp, entre outros clubes, não demorou a marcar. Aos 25 minutos, recebeu um passe de Morgan Rogers. O atacante não hesitou e bateu forte no canto mais próximo.

Pouco antes, o Chelsea havia sofrido um duro golpe. Caicedo precisou deixar o campo lesionado e foi substituído por Jordan Henderson.

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O Chelsea também não pôde aproveitar a vantagem por muito tempo. Noah Okafor empatou para os visitantes antes dos 28 minutos. O atacante entrou na área driblando e finalizou de forma disfarçada, entre as pernas de dois defensores, no canto mais distante.

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Logo após o intervalo, o Leeds virou o jogo. O árbitro marcou pênalti por um toque de mão de Rogers, lance que ainda deve gerar muita discussão após a partida.

O atacante britânico protegeu o rosto com os braços diante de um chute à queima-roupa, e a bola bateu neles. Justo ou não, Calvert-Lewin cobrou o pênalti e fez 2 a 1.

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Pouco depois, Okafor marcou seu segundo gol na tarde. O atacante suíço apareceu no lugar certo para receber um cruzamento vindo da lateral e bateu forte no ângulo.

Na reta final, Brenden Aaronson fechou o placar em 4 a 1. Ele aproveitou bem uma bola em profundidade e finalizou de um ângulo muito difícil.

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Tottenham Hotspur 2 x 0 Ipswich Town

O jovem Luca Williams-Barnett, de 18 anos, foi decisivo para o Tottenham logo em sua primeira partida como titular na Premier League, com um gol e uma assistência. Aos 15 minutos, abriu o placar ao desviar com a canela um cruzamento de Pedro Porro para o gol.

Jan Paul van Hecke cabeceou por cima pouco depois, enquanto Mohamed Kudus acertou a trave em uma bela cobrança de falta. Pouco antes do intervalo, o goleiro Christian Walton impediu duas vezes que Williams-Barnett marcasse seu segundo gol.

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Logo após o intervalo, o jovem inglês passou por seu marcador, e Dominic Solanke se esticou para completar seu cruzamento preciso: 2 a 0. Williams-Barnett recebeu uma ovação de pé ao ser substituído aos 65 minutos.