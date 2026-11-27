O Chelsea sofreu na noite de sexta-feira sua terceira derrota consecutiva na Premier League. O time comandado por Xabi Alonso perdeu por 3 a 2 na visita ao Nottingham Forest, apesar da excelente atuação de Emmanuel Emegha após sair do banco. O atacante holandês marcou os dois gols da equipe londrina, mas não conseguiu evitar a derrota.
O Chelsea chegou ao City Ground com pouca confiança. Os Blues haviam perdido seus dois jogos anteriores no campeonato, para o Sunderland (1 a 0) e o Leeds United (4 a 1), e ocupavam a oitava posição na Premier League antes da 12ª rodada.
Emegha começou no banco do Chelsea, já que Alonso preferiu Danny Welbeck no comando do ataque. Jorrel Hato ficou fora devido a dores persistentes nas costas. Pelo Nottingham Forest, Liam Delap, ex-atacante do Chelsea, começou como titular.
Os donos da casa começaram com tudo e abriram o placar logo aos cinco minutos. Um cruzamento longo chegou a Igor Jesus, que acertou um belo voleio no ângulo, sem chance para o goleiro Emiliano Martínez: 1 a 0.
O Chelsea foi completamente dominado pela equipe de Oliver Glasner no início e mal conseguia escapar da pressão. Roméo Lavia e Welbeck ainda levaram algum perigo antes do intervalo, mas não houve mais gols no primeiro tempo.
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Logo após o intervalo, Alonso colocou Emegha no lugar de Welbeck. Pouco depois, o holandês viu Wesley Fofana cometer um erro evidente ao derrubar Delap na área. Na cobrança do pênalti, Morgan Gibbs-White deslocou Martínez: 2 a 0.
Emegha precisou de apenas alguns minutos para deixar sua marca na partida. Aos 54 minutos, o atacante holandês acertou um voleio rasteiro no canto inferior e, após uma tensa revisão do VAR por possível impedimento, pôde comemorar: 2 a 1.
O Chelsea pediu pênalti depois que a bola bateu no braço de Jair Cunha, mas o árbitro Andy Madley não marcou a infração. Do outro lado, Gibbs-White voltou a marcar aos 73 minutos, encobrindo Martínez após um belo passe em profundidade de Xaver Schlager.
A partida parecia decidida, até que Emegha voltou a aparecer aos 89 minutos. O atacante, que havia saído do banco, subiu mais alto que os adversários na segunda trave e cabeceou com precisão no canto oposto, devolvendo toda a emoção ao jogo: 3 a 2.
Nos cinco minutos de acréscimos, porém, o Chelsea não conseguiu arrancar um ponto. Mais uma derrota aumenta ainda mais a pressão sobre Alonso, enquanto o Nottingham Forest soma três pontos muito bem-vindos na luta contra o rebaixamento.