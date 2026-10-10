Embora tenha tirado um gol do Bayern de Munique: herói do gol do Augsburg detona o VAR

"Sim, foi muito bom que ele tenha entrado em ação", disse Robin Fellhauer na zona mista da Arena de Augsburg, ao ser perguntado sobre sua opinião a respeito do VAR, "senão teríamos perdido por 6 a 2."

Mas então o meio-campista de 28 anos, que entrou para a história da Bundesliga com seu gol após pouco mais de oito segundos, se mostrou bastante crítico em relação ao árbitro de vídeo e ao procedimento em torno de supostos erros de arbitragem.

"É terrível. Em uma das vezes, demorou cinco minutos ou algo assim. Isso simplesmente irrita. Nesse caso foi bom para nós que estivesse impedido, mas existe uma tensão muito grande", afirmou Fellhauer, dando uma visão da psique dos jogadores, de quem as paralisações exigem muita paciência.

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Quais decisões o VAR tomou no jogo do Bayern?

Ao mesmo tempo, ele não poupou críticas à falta de transparência e de clareza das decisões: "Você não tem ideia do que está sendo analisado exatamente, porque ninguém fala com você. Lá em cima até aparece impedimento, mas você nem sabe exatamente o que aconteceu. Por isso, às vezes, já é irritante."

Em três vezes o VAR acertou. Os gols de Serge Gnabry (73'), Luis Diaz (75') e novamente Gnabry (90+6) foram todos anulados por impedimento. Já o suposto 1 a 1, porém, marcado por Diaz em uma bicicleta no início do segundo tempo (51'), provavelmente deveria ter valido. Essa, ao menos, é a opinião do diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, que naturalmente é parte interessada, mas também do especialista em arbitragem Patrick Ittrich, como ele explicou à Sky.

Mas assim a partida terminou em 2 a 2, depois que, além de Fellhauer, Harry Kane, Ricardo Ribeiro e Nene Brown também balançaram as redes de forma legal.

Fellhauer também explicou depois que sua pressão logo após a saída de bola do Bayern havia sido exatamente planejada, na esperança de que Neuer pudesse cometer um erro sob pressão. O plano deu certo. O Augsburg está com fortes oito pontos em cinco jogos, colado na ponta, e o Bayern, com apenas dois pontos a mais, é provisoriamente o primeiro perseguidor do líder BVB (11).