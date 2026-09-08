Como informa o Bild, o meio-campista turco tinha em mãos, na última janela de transferências de verão, uma oferta do clube saudita Al-Shabab, mas a recusou e, em vez disso, reafirmou seu compromisso com o Stuttgart.

Assim, Karazor poderia ter dado um considerável salto salarial na Saudi Pro League e embolsado cerca do dobro de seu salário anual atual, de aproximadamente 2,5 milhões de euros. Segundo a reportagem, porém, Karazor se sente extremamente bem em Stuttgart e deixou claro rapidamente que não queria deixar os suábios em hipótese alguma.

Ao mesmo tempo, o status do jogador, há muitos anos uma liderança no Stuttgart, está longe de ser incontestável. O jogador de 29 anos já perdeu sua vaga entre os titulares na temporada passada e, cada vez mais, teve de se contentar com um papel de opção no banco e entrando no decorrer das partidas.

Além disso, o técnico Sebastian Hoeneß retirou dele a braçadeira de capitão antes da atual temporada, que Karazor havia usado por dois anos. O novo capitão do Stuttgart é Deniz Undav, que, ao contrário de Karazor, é titular absoluto no sistema de Hoeneß.

"Deniz é um jogador que está em campo com muita frequência e pode atuar como uma extensão do técnico. Não é preciso falar sobre seu prestígio no time, na cidade e na região. Ele representa o sucesso e a ascensão do Stuttgart", explicou o treinador sobre sua decisão.

Getty Images

Atakan Karazor se beneficia da saída de Chema Andres?

Pelo menos, a situação de Karazor deve ter melhorado um pouco com a surpreendente saída de última hora de Chema Andres no Deadline Day rumo ao Brighton & Hove Albion. O jovem espanhol foi um dos principais motivos pelos quais Karazor aparecia cada vez menos na equipe titular na última temporada.

No meio-campo central do Stuttgart, no entanto, Angelo Stiller e o reforço Grischa Prömel seguem como titulares por enquanto. O contrato de Karazor com o Stuttgart vai até 2028.