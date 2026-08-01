Como o Barça anunciou oficialmente na noite de sexta-feira, Jesse Bisiwu está se transferindo do Club Brugge para a Catalunha. O jogador de ataque assinou um contrato de cinco anos, até 2031.

Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, o Barça pagará uma considerável taxa de transferência de 8,5 milhões de euros ao principal clube belga. Além disso, o Brugge garantiu uma participação de 20% em uma futura venda.

O preço por Bisiwu é de fato alto, afinal, o jogador de 18 anos ainda não disputou nenhuma partida na primeira divisão até aqui. Em 2020, ele se transferiu para o Brugge aos 12 anos e desde então vinha sendo formado no clube; aos 15, já havia feito sua estreia pelo time B na segunda divisão belga.

Barcelona se anima com Jesse Bisiwu: ainda sem jogo na primeira divisão pelo Brugge

Na temporada passada, o ponta esquerda conquistou por momentos uma vaga entre os titulares do time B e somou 15 partidas na segunda divisão. Além disso, atuou pelo sub-19 do Brugge na Youth League, competição em que marcou três gols e deu uma assistência em oito jogos. Os belgas chegaram até a final e só perderam nos pênaltis para o Real Madrid, mas Bisiwu só entrou na decisão pouco antes do fim.

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Sua estreia pela equipe principal do Brugge, por sua vez, não aconteceu para o internacional belga sub-19. "O Barça garantiu um jogador de lado de campo que tem um futuro brilhante pela frente por causa de sua velocidade, robustez e força no drible", descreveu o campeão espanhol sobre Bisiwu em seu comunicado de transferência.

Internacionalmente, Bisiwu chamou atenção na Eurocopa Sub-17 no ano passado, quando deu duas assistências em quatro partidas e alcançou a semifinal com a Bélgica. No Barça, Bisiwu deve inicialmente ganhar ritmo de jogo no time B, que disputa a quarta divisão espanhola. No entanto, Hansi Flick provavelmente também o levará regularmente para treinar com a equipe principal, introduzindo o reforço gradualmente ao alto nível.