Embolo revive a noite de dor: ninguém garante que a chance venha depois de quatro anos

O internacional suíço Breel Embolo relembrou o polêmico cartão vermelho que recebeu diante da Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo, destacando os sentimentos de dor e raiva que tomaram conta de sua equipe.

Embolo havia sido expulso após receber o segundo cartão amarelo por "simulação de queda" durante o segundo tempo da partida que terminou com a vitória da Argentina por 3 a 1 em Kansas City, após a disputa da prorrogação.

O empate pairava sobre o confronto por 1 a 1, poucos minutos depois de a Suíça conquistar a igualdade; o árbitro inicialmente marcou falta a favor de Embolo e advertiu o meio-campista argentino Leandro Paredes.

No entanto, a tecnologia do VAR recomendou que o árbitro revisasse o lance, já que a repetição mostrou que não houve nenhum contato entre Paredes e Embolo. Após a revisão, o árbitro decidiu anular o cartão de Paredes e mostrar o segundo cartão amarelo, seguido do vermelho, a Embolo por simulação, em um dos casos mais marcantes e famosos do torneio.

Embolo declarou, durante sua apresentação como novo jogador do clube norte-americano Atlanta United, em uma transferência avaliada em cerca de 18 milhões de dólares vindo do Rennes, da França, segundo informou o jornal "The Athletic": "Como jogadores, sentimos uma raiva enorme, porque sabíamos que tínhamos condições de vencer se tivéssemos completado o jogo com 11 jogadores. É claro que aquele momento me afetou e feriu a equipe, e isso é o que sempre importa. O árbitro tomou sua decisão no fim, e esses erros fazem parte do esporte".

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Passados 12 dias da final da Copa do Mundo, o conselho da Federação Internacional de Futebol emitiu um esclarecimento no qual reconhece o não uso do protocolo de "erro de identificação" nos casos de simulação de queda. Ao ser questionado se essa decisão, tomada após a Copa, mudava sua visão sobre o episódio de sua expulsão, Embolo respondeu com firmeza: "Não, perdemos completamente, e eu sou uma pessoa competitiva que não aceita a derrota".

O novo atacante do Atlanta acrescentou: "Quando você percebe como é difícil chegar a essas fases e construir um grupo coeso, torna-se muito difícil aceitar a decisão. A dificuldade não está em ter sido cartão vermelho ou não, mas no fato de que a próxima oportunidade pode só vir daqui a quatro anos, e ninguém garante o futuro".

A reação de Embolo no momento em que saiu expulso foi uma das imagens eternas da Copa; ele foi tomado pelo choro e ninguém conseguiu consolá-lo, em meio a um impacto evidente da decisão sobre o resultado do jogo.

Hoje, o atacante suíço se encontra novamente nos Estados Unidos para dar continuidade à sua carreira profissional na liga norte-americana pela porta do Atlanta United, que sofre nesta temporada ocupando a 12ª posição na Conferência Leste, apesar de ter conquistado três vitórias consecutivas recentemente.

Embolo admitiu: "Quatro meses atrás, eu não esperava estar aqui hoje, mas a decisão foi determinante para mim. A diretoria do Atlanta conhece de perto o meu potencial como jogador e a minha personalidade. Acredito que a liga norte-americana está evoluindo de forma notável, se olharmos para o nível da seleção dos Estados Unidos que enfrentamos no ano passado. A evolução leva tempo e, embora eu saiba que o futebol não te dá muito disso, estou empolgado com essa experiência".