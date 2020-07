Embalo de Pedro é arma do Flamengo para compensar ausência de Gabigol

Em grande fase, Pedro se torna a grande esperança de gols do time de Jorge Jesus para a final do Carioca, ainda mais contra o Fluminense

O ano de 2019 foi um dos melhores da história do . Depois da campanha histórica, poucos esperavam que um reserva de luxo pudesse fazer tanta diferença pela equipe de Jorge Jesus nesta temporada. E agora, com a ausência de Gabigol na final do Carioca, nesta quarta-feira (15), às 21h (de Brasília), Pedro se torna a grande arma do para a decisão do estadual.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Após brilhar pelo e defender as cores da , o centroavante de 23 anos retornou ao Rio de Janeiro para ser mais uma alternativa ao poderoso ataque do Flamengo. E em pouco tempo o jogador já mostrou que pode ser muito importante para a equipe.

Mais times

Com 13 jogos no total, apenas cinco como titular, e 433 minutos em campo, Pedro já balançou as redes seis vezes pelo clube, o que lhe rende uma média de um gol a cada 72 minutos. Número incrível para qualquer atacante do futebol mundial, mesmo com o número ainda pequeno de partidas.

Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo

A título de comparação, Gabigol, o grande artilheiro do Flamengo de Jorge Jesus, possui 54 gols com 6232 minutos em campo, média de um gol a cada 115 minutos, números inferiores aos de Pedro, mas ainda excelentes.

É verdade que Gabigol já jogou muito mais e é sempre mais complicado manter médias tão altas com um número grande de jogos, mas com a ausência do camisa 9 - que foi expulso no final da primeira partida - Pedro será a grande esperança de gols do Rubro-Negro.

Além disso, o centroavante ex-Fluminense também está se mostrando extremamente decisivo. No primeiro jogo da final, fez um belo gol e deu muito trabalho para a zaga adversária. Na final da , saiu do banco para empatar a partida, que terminou com vitória do Tricolor nos pênaltis. E na final da , deu uma belíssima assistência para Gabigol marcar o gol que deu o título do primeiro turno do Carioca ao Rubro-Negro.

Mais artigos abaixo

Os gols da vitória do Mengão no primeiro jogo da final do Carioca. Bora rever! #FLAxFLU pic.twitter.com/fP9yJw3VRr — Flamengo (@Flamengo) July 12, 2020

Por fim, não existe jogador que não pense na famosa lei do ex, que costuma funcionar bastante, principalmente para atacantes. Pedro já sabe disso, e essa será a chance de marcar seu terceiro gol consecutivo em seu ex-clube - e os três em finais de campeonato.

É claro que tudo isso não garante nada, ainda mais em um Fla-Flu que vai decidir mais um Carioca. Mas se há alguém com boas chances de balançar as redes na final desta quarta-feira (15), esse alguém é Pedro.