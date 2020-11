Embalado por brasileiros, Everton mira ida à Champions, diz Digne

Lucas Digne, lateral dos Toffees, conversou com a Goal em entrevista exclusiva e colocou a vaga na Liga dos Campeões como objetivo na temporada

Recheado de brasileiros, o , que vem fazendo boa campanha na Premier League sob o comando de Carlo Ancelotti, tem como meta na atual temporada a classificação para a Liga dos Campeões. Quem conta é o lateral esquerdo Lucas Digne, um dos principais jogadores da equipe.

Os Toffees estão atualmente na sétima colocação na tabela, com 13 pontos, e vem de uma sequência não tão boa, com três derrotas consecutivas. Mesmo assim, as performances do time no começo da temporada animam jogadores e a torcida, que acreditam no potencial do elenco.

Era esperado que o conseguisse melhorar após um bom mercado, mas ninguém imaginava que o time poderia brigar pelo título, algo que parece possível se o time recuperar seu desempenho das primeiras rodadas. Allan e Richarlison, por exemplo, são titulares da seleção brasileira e dois dos destaques da equipe inglesa. Outros atletas como James Rodriguez, Calvert-Lewin e o próprio Digne se destacam na campnha da equipe de Merseyside.

"Nós tivemos um começo perfeito e aí caímos um pouco, mas vamos nos recuperar," declarou em entrevista concedida à Goal. "Nós perdemos alguns jogadores por lesão e suspensos, mas com certeza iremos voltar a nossa melhor forma."

"Nosso bom começo não foi uma surpresa. Esse é nosso melhor nível. Nós fomos bem no mercado de transferências e temos um grande elenco - e um ótimo treinador, muito experiente." elogiou o lateral. "Vamos dar muitas alegrias para a torcida do Everton. Vamos voltar ao nosso melhor e sermos fortes nesta temporada. Queremos jogar na Liga dos Campeões."

Em toda a sua história, o Everton nunca participou de uma fase de grupos na Champions. Em 2005-06, a última temporada em que os Toffees se classificaram para a competição, caíram na terceira rodada classificatória, eliminados pelo . A única aparição do clube na fase final do torneio aconteceu em 1970-71, quando a equipe chegou até as quartas de final - antes de existir uma fase de grupos.

SOLTOU A VOZ!! Se liga no pagode e no samba no pé do James Rodríguez para se apresentar no grupo do Everton! KKKKKK Que resenha!



Crédito: Richarlison pic.twitter.com/YNRowKDxyt — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) September 13, 2020

Isso acontece por que justamente na melhor fase da história do clube de Merseyside, nos anos 80 - quando o time foi duas vezes vencedor do Campeonato Inglês -, os times do Reino Unido estavam proibidos de jogar as competições da Uefa, devido ao desastre no estádio de Heysel.

Sob a liderança dos brasileiros Allan e Richarlison, a equipe quer voltar aos anos dourados e ao protagonismo na Europa. Para isso, terá que "roubar" vagas de times mais vencedores nos últimos anos, como Liverpool, , City, , , e outros clubes. Uma tarefa difícil, mas que pode ser concretizada, de acordo com Digne.

"Eu estou acostumado a jogar por clubes que sempre estavam na Liga dos Campeões. É muito difícil se classificar na Premier League, sim, mas não temos dúvidas que nosso objetivo é a Europa. Nós temos um grupo fantástico de jogadores."