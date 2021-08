Embaixador do Barcelona, Ronaldinho quer Messi campeão da Champions com o PSG e cria polêmica

O ex-Barça e PSG comemorou a contratação do argentino e "previu" título, mas torcedores espanhóis não gostaram

Não são só os torcedores do PSG que estão animados com o time que o clube está montando. Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos etc., ao que tudo indica, é o time favorito para ser campeão de tudo, e quem disse isso foi Ronaldinho Gaúcho.

A contratação de Messi pelo PSG parou o mundo do futebol e gerou muitas comemorações na internet, entre famosos e torcedores - que estão fazendo filas para comprar a camisa 30 do craque. Um dos que se animou com o argentino no Paris foi Ronaldinho Gaúcho. O brasileiro usou as redes sociais para comemorar a ida de seu ex-companheiro para um dos times em que ele jogou.

"É uma alegria muito grande por ter jogado nesses dois clubes e ver agora o meu amigo vestindo esta camisa, que venham muitos momentos de alegria Leo Messi! Também fico muito feliz com o meu parceiro Sergio Ramos no time e um super elenco, to sentindo cheiro de Champions hein", escreveu, comemorando também a contratação do zagueiro, ex-Real Madrid.

É uma alegria muito grande por ter jogado nesses dois clubes e ver agora o meu amigo vestindo esta camisa, que venham muitos momentos de alegria Leo!!! Também fico muito feliz com o meu parceiro @sergioramos no time e um super elenco, to sentindo cheiro de Champions hein kkkk 🤙🏾 pic.twitter.com/4cDlScpMJt — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 10, 2021

Para alguns, porém, a mensagem foi um pouco mais além do que parecia. Mesmo tendo jogado no PSG entre 2001 e 2003, antes de se juntar ao Barcelona, onde atuou ao lado de Messi, no início da carreira profissional do argentino, Ronaldinho é embaixador do clube espanhol. Com isso, parte da torcida não gostou que o brasileiro tenha comemorado a ida do ídolo para outro time e, muito menos, ter brincado com uma torcida pelo título dos franceses na Liga dos Campeões.

A Champions é a meta clara do PSG, que ainda não conquistou a principal taça da Europa nenhuma vez em sua história. As contratações, que reforçam ainda mais o elenco estelar da equipe, são uma aposta e tanto de que, finalmente, o título chegue. E Messi também está confiante de poder conquistar coisas grandes com sua nova equipe.

Sei como os jogadores e o pessoal são talentosos aqui. Estou determinado a construir, ao lado deles, algo grandioso para o clube e para os torcedores", disse o argentino em sua primeira entrevista pelo clube.

Já na apresentação, o objetivo foi revelado de maneira mais direta: “Venho para uma equipe que está pronta e com contratações que foram feitas nesta temporada. Venho para ajudar, para tentar dar o meu melhor e com mais entusiasmo do que nunca. O meu objetivo e o meu sonho são de poder levantar novamente a taça da Champions League e caí no lugar ideal ”.