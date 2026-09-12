Em vídeo: Zabiri brilha novamente na LaLiga e ameaça a liderança de Raphinha na artilharia

O marroquino Yasser Zabiri conduziu sua equipe, o Racing Santander, à vitória sobre o visitante Deportivo Alavés pelo placar de 2 a 1, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, marcando dois gols que transformaram a desvantagem dos donos da casa em triunfo.

O Alavés saiu na frente primeiro com Fil Koski, aos 18 minutos, antes de Zabiri empatar aos 38 minutos, após um arranque veloz seguido de uma investida pelo lado direito, finalizando com precisão no canto oposto.









Aos 53 minutos, o astro marroquino voltou a marcar seu segundo gol, aproveitando um cruzamento em frente ao gol do Alavés, garantindo à sua equipe todos os pontos da partida.

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Com isso, Zabiri elevou seu total para 5 gols nas primeiras 5 rodadas do Campeonato Espanhol, ocupando a vice-artilharia atrás de Raphinha, astro do Barcelona (6), e empatado com Roberto Fernández, do Espanyol, e Sergio Camello, do Rayo Vallecano.

O astro marroquino, de 21 anos, também havia marcado três gols contra o Elche, no último dia 28 de agosto, conduzindo sua equipe à vitória por 3 a 2 pela terceira rodada de LaLiga.

Com a vitória de hoje, o Racing elevou seu total para 7 pontos, na nona posição da tabela de LaLiga, enquanto o Alavés estacionou nos 10 pontos, na segunda posição, à espera do fim das demais partidas da rodada.

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