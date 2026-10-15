Yasser Al Qahtani, astro do futebol saudita, considerou que a tecnologia do árbitro de vídeo, o VAR, teria mudado o rumo da final da Copa da Ásia de 2007, caso estivesse disponível naquela época.

A seleção saudita perdeu a final da Copa da Ásia de 2007 para o Iraque por 1 a 0, na partida disputada no estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta, capital da Indonésia.

Al Qahtani voltou a falar sobre aquela final no programa "Fil Marma", do canal "Al Arabiya", onde afirmou que a partida foi extremamente violenta por parte da seleção iraquiana.

O jornalista saudita Batal Al Qous disse a Al Qahtani: "Se a tecnologia do vídeo existisse na final da Copa da Ásia de 2007, três jogadores teriam sido expulsos por sua causa". O ídolo do futebol saudita respondeu, em tom de brincadeira: "Não, eles teriam sido presos, e com as próprias confissões".

O jornalista saudita retrucou: "Vamos dizer que há uma diferença entre o jogo viril e o jogo violento, e aquela final foi violenta". Ao que Al Qahtani respondeu: "Cada equipe tem o direito de jogar à sua maneira, mas é exatamente por esses motivos que existe o árbitro da partida".

Vale lembrar que Yasser Al Qahtani recebeu o prêmio de melhor jogador da Ásia em 2007, apesar de o iraquiano Younis Mahmoud ter levado o prêmio de melhor jogador do torneio, o que gerou polêmica desde então.