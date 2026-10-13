Em vídeo: Yamal frustra a tentativa de Mbappé de roubar a Bola de Ouro em uma perseguição maluca

A menos de duas semanas da cerimônia da Bola de Ouro 2026, um vídeo divertido e instigante criado por inteligência artificial incendiou as redes sociais ao retratar, com uma genialidade irônica, a disputa acirrada entre os grandes astros mundiais pelo prêmio mais importante.

O vídeo, produzido pela empresa de inteligência artificial "Blue Horizon", se espalhou amplamente desde a noite de segunda-feira e acumulou mais de 11 milhões de visualizações em menos de 24 horas nas plataformas "X" e "Instagram", tornando-se o assunto do momento no meio do futebol.

Com cerca de três minutos de duração, o vídeo mostra os principais candidatos ao prestigiado prêmio individual reunidos em Londres, onde a aguardada cerimônia será realizada no dia 26 de outubro, em uma cena que junta Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia dentro do salão, enquanto Vinícius Júnior é impedido de entrar e acusado de não ser a pessoa que diz ser, em referência irônica à estranha teoria de que ele teria sido substituído por um sósia em razão de sua transformação física e de seu desempenho inconstante desde o início da temporada.

No auge da cerimônia, quando os apresentadores estavam a ponto de anunciar o vencedor, o evento é interrompido de repente, diante do espanto dos presentes, após alguém fugir com o troféu, dando início a uma perseguição hollywoodiana e enlouquecida pelas ruas de Londres, com a narração de Paul Chukrill.





Entraram na perseguição Ousmane Dembélé, Michael Olise, Erling Haaland e Jude Bellingham, que foi parado por um torcedor pedindo uma selfie e dizendo que ele não vai ganhar a Bola de Ouro de jeito nenhum, além de Harry Kane, que pulou em uma motocicleta. Só Rodri ficou de fora, ao se lesionar no momento em que começava sua perseguição.

E quando todos estavam a ponto de pegar o ladrão, descobre-se que o rosto dele era nada menos que o de Kylian Mbappé, vencedor da Bola de Ouro de 2025. Em seguida, Ousmane Dembélé se choca com um poste de iluminação e Jack Grealish derruba Mbappé no chão quando ele saía de uma cafeteria, fazendo o troféu cair. Erling Haaland o apanha, antes de Lamine Yamal surgir de repente montado em um cavalo e arrancá-lo de suas mãos. E no instante em que Harry Kane estava a ponto de alcançar seu rival, ele para de repente por causa de um ônibus dirigido por Lionel Messi.

O vídeo termina com um confronto quente entre os jogadores - "os melhores jogadores do mundo", segundo o atacante do Barcelona - depois que seu companheiro de seleção francesa Michael Olise salva Kylian Mbappé montado em um cavalo. Os últimos segundos mostram o capitão da seleção francesa avançando com confiança em direção ao adversário, que ainda carrega a Bola de Ouro.

Um dos usuários comentou: "Esse vídeo deveria ser o trailer oficial da Bola de Ouro!", enquanto outro acrescentou: "É o melhor vídeo com tecnologia de inteligência artificial que já vi, parece extremamente realista". O vídeo também levantou questionamentos sobre direitos de imagem, já que nenhum dos envolvidos parece ter dado consentimento para aparecer nele.

Tudo isso acontece em um momento em que não há um favorito claro para a Bola de Ouro de 2026, cuja votação foi encerrada em 28 de setembro. Harry Kane, que manteve uma exposição midiática reduzida, é considerado o favorito das casas de apostas, enquanto Lamine Yamal e Kylian Mbappé completam a lista dos três primeiros candidatos.



