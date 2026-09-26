A seleção da Espanha abriu o placar diante da Inglaterra com um gol logo no início da partida disputada na noite deste sábado no estádio de Wembley, na capital britânica, Londres, pela primeira rodada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da UEFA.

O gol que colocou a Espanha à frente foi marcado pelo astro do Barcelona, Lamine Yamal, aos dois minutos de jogo, após aproveitar um erro na saída de bola do zagueiro do Manchester City, Marc Guéhi, roubando a posse e disparando em direção à área antes de estufar as redes do goleiro James Trafford.

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A seleção espanhola entra em campo na condição de campeã da Copa do Mundo de 2026, depois de vencer a Argentina por um a zero na grande final, além de ser campeã europeia em 2024 sobre a Inglaterra (2 a 1). A "La Roja" também disputa o confronto após uma série de 38 partidas consecutivas sem derrotas.

Já a Inglaterra é a terceira colocada do Mundial de 2026, após vencer, em uma partida emocionante, a vizinha França (6 a 4).

O Grupo 3 da Liga A conta ainda com as seleções da Croácia e da República Tcheca, que se enfrentam no mesmo horário.











