O inglês Ollie Watkins, novo atacante do Al-Hilal, elogiou a Saudi Pro League após sua estreia na competição, considerando que ela tem a mesma força da Premier League inglesa.

O Al-Hilal venceu o Al-Ahli por 3 a 0, na partida adiada da terceira rodada da Saudi Pro League, disputada entre as duas equipes na terça-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade.

Watkins afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat" após a partida: "Estou feliz por estar aqui, foi um começo maravilhoso, e estou ansioso para disputar mais partidas aqui no nosso estádio".

E acrescentou: "Foi um começo muito bom. O nível que vi aqui hoje tinha, sinceramente, a qualidade da Premier League inglesa. A partida foi muito intensa do ponto de vista físico e exigente, e a qualidade foi extremamente alta".

E concluiu: "Foi uma estreia incrível, eu não esperava que fosse desse jeito. Quando entrei no gramado pela primeira vez para conhecê-lo antes da partida, o clima estava maravilhoso, a torcida gritava meu nome. É uma estreia incrível".

A partida marcou a participação do atacante inglês pela primeira vez com o Al-Hilal, após sua contratação junto ao Aston Villa, entrando como substituto no segundo tempo, antes de marcar seu primeiro gol e o terceiro da equipe da capital.