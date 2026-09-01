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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo: Watkins afirma que o Campeonato Saudita tem a força da Premier League e diz não ter acreditado no que a torcida do Al-Hilal fez

Al Hilal x Al-Ahli
Al Hilal
Al-Ahli
Campeonato Saudita
O. Watkins
Arábia Saudita
England

O atacante inglês comenta sua estreia com o "Chefe"

O inglês Ollie Watkins, novo atacante do Al-Hilal, elogiou a Saudi Pro League após sua estreia na competição, considerando que ela tem a mesma força da Premier League inglesa.

O Al-Hilal venceu o Al-Ahli por 3 a 0, na partida adiada da terceira rodada da Saudi Pro League, disputada entre as duas equipes na terça-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade.

Watkins afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat" após a partida: "Estou feliz por estar aqui, foi um começo maravilhoso, e estou ansioso para disputar mais partidas aqui no nosso estádio".

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E acrescentou: "Foi um começo muito bom. O nível que vi aqui hoje tinha, sinceramente, a qualidade da Premier League inglesa. A partida foi muito intensa do ponto de vista físico e exigente, e a qualidade foi extremamente alta".

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E concluiu: "Foi uma estreia incrível, eu não esperava que fosse desse jeito. Quando entrei no gramado pela primeira vez para conhecê-lo antes da partida, o clima estava maravilhoso, a torcida gritava meu nome. É uma estreia incrível".

A partida marcou a participação do atacante inglês pela primeira vez com o Al-Hilal, após sua contratação junto ao Aston Villa, entrando como substituto no segundo tempo, antes de marcar seu primeiro gol e o terceiro da equipe da capital.

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