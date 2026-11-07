O comunicador saudita Walid Al-Faraj provocou polêmica ao considerar que a Saudi Pro League é composta por 4 times, enquanto a função dos demais clubes seria apenas completar o número de participantes.

Durante a apresentação do programa "Rotana Sport com Walid", no canal "Rotana Khalijia", Ahmed perguntou ao comunicador saudita o motivo de não se falar sobre os outros clubes da Saudi Pro League, além dos quatro grandes.

Al-Faraj respondeu: "As arquibancadas estão vazias, não há nada além desse quarteto. Eu respeito e valorizo todos os clubes, mas você acha que os dezoito clubes que disputam o campeonato têm o mesmo impacto?".

E acrescentou: "O país não tem mais do que 4 clubes que representam o bloco sólido em termos de audiência, público, marketing e dinheiro, e o restante apenas completa o campeonato. Marcar presença não é falar alto, mas estar presente dentro do estádio".

O comunicador saudita apresentou a lista do maior público nos estádios durante a atual temporada da Saudi Pro League até agora, com o Al-Hilal na liderança, com 107.688 torcedores, seguido pelo Al-Ittihad, com 103.215 torcedores.

O Al-Nassr ficou em terceiro lugar, com 101.054 torcedores, depois o Al-Qadsiah, com público de 62.530 torcedores, seguido pelo Al-Fateh, com 38.819 torcedores, enquanto o Al-Ahli ficou em sexto, com 38.779 torcedores.