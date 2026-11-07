Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
وليد الفراجActionMa3Waleed
Ahmed Mansy
Traduzido por

Em vídeo: Walid Al-Faraj: a Roshan são apenas quatro times, e os demais completam o campeonato!

Campeonato Saudita
Al Hilal
Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Ahli
Arábia Saudita

O jornalista saudita provoca polêmica

O comunicador saudita Walid Al-Faraj provocou polêmica ao considerar que a Saudi Pro League é composta por 4 times, enquanto a função dos demais clubes seria apenas completar o número de participantes.

Durante a apresentação do programa "Rotana Sport com Walid", no canal "Rotana Khalijia", Ahmed perguntou ao comunicador saudita o motivo de não se falar sobre os outros clubes da Saudi Pro League, além dos quatro grandes.

Al-Faraj respondeu: "As arquibancadas estão vazias, não há nada além desse quarteto. Eu respeito e valorizo todos os clubes, mas você acha que os dezoito clubes que disputam o campeonato têm o mesmo impacto?".

E acrescentou: "O país não tem mais do que 4 clubes que representam o bloco sólido em termos de audiência, público, marketing e dinheiro, e o restante apenas completa o campeonato. Marcar presença não é falar alto, mas estar presente dentro do estádio".

O comunicador saudita apresentou a lista do maior público nos estádios durante a atual temporada da Saudi Pro League até agora, com o Al-Hilal na liderança, com 107.688 torcedores, seguido pelo Al-Ittihad, com 103.215 torcedores.

O Al-Nassr ficou em terceiro lugar, com 101.054 torcedores, depois o Al-Qadsiah, com público de 62.530 torcedores, seguido pelo Al-Fateh, com 38.819 torcedores, enquanto o Al-Ahli ficou em sexto, com 38.779 torcedores.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google