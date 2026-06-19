Mohamed Wahbi, técnico do Marrocos, confirmou que os Leões do Atlas estão prontos para enfrentar o forte desafio físico imposto pela seleção da Escócia nesta sexta-feira, em Foxborough, no estado de Massachusetts.

Wahbi pediu aos jogadores marroquinos que atuam na Premier League que elevem seu nível de jogo e ajudem os Leões do Atlante a lidar com a força física da Escócia, depois que a seleção marroquina apresentou um desempenho notável na primeira partida, que terminou em empate positivo por 1 a 1 contra o Brasil.

Esse ponto levou a seleção marroquina ao sexto lugar no ranking provisório da Federação Internacional de Futebol (FIFA), um recorde sem precedentes, mas Wahbi recusou-se a se deixar levar por essa conquista e instou sua equipe a se preparar para uma batalha difícil ao enfrentar a Escócia em sua segunda partida da fase de grupos.

Wahbi disse, na coletiva de imprensa da partida: “O desafio físico dos escoceses estará presente nas segundas bolas ou no jogo aéreo. O Brasil também foi forte fisicamente, mas precisamos permanecer em um bloco compacto pelo maior tempo possível para termos o maior número possível de jogadores em torno da bola... Temos um plano”.

Ele acrescentou: “Precisamos controlar a partida e manter a calma para evitar que ela se transforme em um troca-de-jogadas rápida e intensa de ambos os lados; não devemos ficar muito nervosos. É futebol: temos jogadores na Premier League, e eles se destacam nesse aspecto, mas nós também nos destacamos em outros aspectos”.

Wahbi continuou: “Não vou falar com vocês sobre nosso plano, mas estamos preparados”.

Seis dos jogadores que atuaram contra o Brasil jogam na Premier League, entre eles Issa Diop, Shadi Riad, Nasser Mazraoui e Chamseddine Talbi.

O número teria sido maior se não fosse pela exclusão de Naif Akrad do torneio devido a uma lesão, embora o Marrocos tenha se saído bem em sua partida de estreia, apesar da ausência de seu zagueiro central titular e do ponta-esquerda Abdel Samad Al-Zalzouli.

Wahbi explicou que essa experiência na Premier League permitirá que sua equipe enfrente a seleção da Escócia, que deve ser mais agressiva e fisicamente mais forte do que o Brasil, que perdeu de forma contundente a batalha no meio-campo para os Leões do Atlas na estreia do Grupo 3 no último fim de semana.

Wahbi acrescentou: “Ainda estamos ajustando muitas coisas e estabelecendo princípios claros, ao mesmo tempo em que deixamos espaço para a criatividade dos jogadores. Há algumas coisas que eu gostaria de ter feito antes da Copa do Mundo, mas somos obrigados a fazê-las durante o torneio ou depois dele”.

E acrescentou: “Temos opções para a escalação titular e soluções em todas as posições, mas estamos tranquilos; mesmo após as baixas de Naif e Al-Zalzuli, o Marrocos não entrou em pânico”.

E concluiu: “Precisamos virar a página do Brasil. A Escócia ainda está à nossa frente no grupo; eles têm três pontos e nós, um. Precisamos apresentar um desempenho melhor, e só de olhar para a situação do grupo já nos mantém com os pés no chão”.