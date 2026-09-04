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Zamalek-SC-VS-Al-Ittihad-Alexandria-Cairo-EgyptAFP
Hussein Hamdy

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Em vídeo: vitória preocupante do Zamalek na Liga dos Campeões da África

Zamalek SC
CAF Champions League
C. Banza
Egito
Angola

Passo rumo à classificação

O Zamalek conquistou uma preocupante vitória por 2 a 1 sobre o AS Port, do Djibouti, nesta sexta-feira, no jogo de ida da fase preliminar da Liga dos Campeões da África, no Estádio do Cairo.

O primeiro gol do Zamalek saiu aos seis minutos, com uma invasão à área pelo lado esquerdo em um belo lance individual de Shiko Banza, que enviou um cruzamento que o goleiro tentou afastar, mas a bola sobrou para Mohamed Shehata, que não teve dificuldade em colocá-la no gol vazio.

Shiko Banza acrescentou o segundo gol do Zamalek aos 36 minutos, em um escanteio cobrado pelo lado direito por Ahmed Abdel Rahim, que o astro angolano completou com uma cabeçada que morreu no lado esquerdo do gol.

Já o único gol do AS Port foi marcado por Mahdi Hussein Muhbi, após um erro grave de Ahmed Khedri no passe, aproveitado por Mahdi Hussein, que interceptou a bola e a chutou no gol de Mohamed Sobhi.

Vale lembrar que a partida de volta entre as duas equipes será disputada no dia 12 de setembro deste ano, também no Egito.

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