O astro brasileiro Vinícius Júnior se tornou o primeiro jogador a marcar um gol em todas as três partidas da fase de grupos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo desde o lendário jogador de futebol Ronaldo, “O Fenômeno”, na Copa do Mundo de 2002.

Em uma conquista histórica que reflete o nível excepcional apresentado pelo jogador de 26 anos, “Viní” conseguiu balançar as redes dos adversários nas três partidas da fase de grupos, tornando-se o herdeiro natural das lendas brasileiras que construíram uma glória inesquecível na história da “Seleção”, segundo a rede francesa de estatísticas de futebol “Stats Foot”.

Vinícius marcou o primeiro gol do Brasil contra a Croácia, depois acrescentou um gol decisivo na vitória sobre a segunda seleção, antes de encerrar sua trajetória na fase de grupos com um gol espetacular contra a terceira seleção, confirmando que não é mais apenas um talento, mas se tornou o líder técnico e ofensivo do Brasil nesta Copa do Mundo.

Vale lembrar que o último jogador brasileiro a alcançar essa marca foi Ronaldo durante a Copa do Mundo de 2002, na Coreia e no Japão, quando marcou contra a Turquia, a China e a Bélgica, antes de a seleção brasileira conquistar o título pela quinta vez em sua história.

O desempenho notável de Vinícius nesta Copa do Mundo é uma mensagem clara para o mundo de que a “Samba” voltou com força total e de que um dos melhores jogadores do mundo atualmente caminha com passos firmes rumo à realização do sonho de conquistar a Copa do Mundo, tão esperado no Brasil desde 2002.

Com a aproximação da fase eliminatória, os fãs do futebol brasileiro e mundial esperam que Vinícius continue brilhando e conduza a “Samba” ao pódio na Copa do Mundo de 2026.