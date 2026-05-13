Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

Traduzido por

Em vídeo... Vingada à Al-Kawara: a contratação de Zizo não foi um fracasso... e este é o segredo por trás da queda no seu desempenho

N. Vingada
Zizo
Al Masry SC x Al Ahly
Al Masry SC
Al Ahly
Premier League
Zamalek SC x Ceramica Cleopatra
Zamalek SC
Ceramica Cleopatra
Portugal
Egito

O ex-técnico do Zamalek prevê que Zizo terá um grande desempenho na próxima temporada

O português Nelo Vingada, ex-técnico do Zamalek e ex-diretor técnico da Federação Egípcia de Futebol, afirmou que Ahmed Mostafa “Zizo”, estrela do Al-Ahly, recuperará seu nível habitual na próxima temporada.

Zizo se transferiu para o Al-Ahly no verão passado em uma negociação sensacional após o término de seu contrato com o rival Zamalek, mas seu desempenho não foi tão brilhante quanto era na “Castelo Branco”.

Em 31 partidas disputadas com a camisa do Al-Ahly em todas as competições, ele marcou apenas 5 gols, além de 10 assistências.

Quanto à questão de Zizo ser considerado uma “contratação fracassada”, já que não conseguiu apresentar um nível que atendesse às expectativas da torcida do Al-Ahly, Vingada rejeitou essa descrição e enfatizou a importância do astro internacional.

“O que aconteceu com Zizo é algo que se repete às vezes com outros jogadores em diferentes ligas e países”, disse Vingada em entrevista à Koora a ser publicada posteriormente. “Quando o jogador muda de um time para o rival tradicional, às vezes o clima é diferente, e as circunstâncias também.”

Premier League
Al Masry SC crest
Al Masry SC
ALM
Al Ahly crest
Al Ahly
AHL
Premier League
Zamalek SC crest
Zamalek SC
ZAM
Ceramica Cleopatra crest
Ceramica Cleopatra
CMC

O técnico, que conquistou o campeonato com o Zamalek na temporada 2003-2004, acrescentou: “É claro que há exemplos de jogadores que se transferiram do Zamalek para o Al-Ahly ou vice-versa e conseguiram manter seu bom nível, mas às vezes coisas assim também acontecem”.

O técnico português de 73 anos continuou: “Tenho certeza de que Zizo é um jogador fantástico, pois teve temporadas incríveis com o Zamalek e também apresentou ótimas atuações pela seleção egípcia. Ele é realmente um jogador excelente”.

Sobre o motivo da queda no seu desempenho, explicou: “Às vezes, tem a ver com a forma de se adaptar e lidar com a pressão da torcida, e isso não é fácil. Mas acredito que, após esta temporada, ele vai superar essa fase, e isso será bom para ele pessoalmente e para o futebol egípcio, se ele voltar ao nível que demonstrou no Zamalek”.

Publicidade