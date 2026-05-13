O português Nelo Vingada, ex-técnico do Zamalek e ex-diretor técnico da Federação Egípcia de Futebol, afirmou que Ahmed Mostafa “Zizo”, estrela do Al-Ahly, recuperará seu nível habitual na próxima temporada.

Zizo se transferiu para o Al-Ahly no verão passado em uma negociação sensacional após o término de seu contrato com o rival Zamalek, mas seu desempenho não foi tão brilhante quanto era na “Castelo Branco”.

Em 31 partidas disputadas com a camisa do Al-Ahly em todas as competições, ele marcou apenas 5 gols, além de 10 assistências.

Quanto à questão de Zizo ser considerado uma “contratação fracassada”, já que não conseguiu apresentar um nível que atendesse às expectativas da torcida do Al-Ahly, Vingada rejeitou essa descrição e enfatizou a importância do astro internacional.

“O que aconteceu com Zizo é algo que se repete às vezes com outros jogadores em diferentes ligas e países”, disse Vingada em entrevista à Koora a ser publicada posteriormente. “Quando o jogador muda de um time para o rival tradicional, às vezes o clima é diferente, e as circunstâncias também.”

O técnico, que conquistou o campeonato com o Zamalek na temporada 2003-2004, acrescentou: “É claro que há exemplos de jogadores que se transferiram do Zamalek para o Al-Ahly ou vice-versa e conseguiram manter seu bom nível, mas às vezes coisas assim também acontecem”.

O técnico português de 73 anos continuou: “Tenho certeza de que Zizo é um jogador fantástico, pois teve temporadas incríveis com o Zamalek e também apresentou ótimas atuações pela seleção egípcia. Ele é realmente um jogador excelente”.

Sobre o motivo da queda no seu desempenho, explicou: “Às vezes, tem a ver com a forma de se adaptar e lidar com a pressão da torcida, e isso não é fácil. Mas acredito que, após esta temporada, ele vai superar essa fase, e isso será bom para ele pessoalmente e para o futebol egípcio, se ele voltar ao nível que demonstrou no Zamalek”.