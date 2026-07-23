Um vendedor turco prometeu distribuir gratuitamente 500 quilos de melancia, caso o jogador egípcio Mohamed Salah se junte às fileiras do Besiktas.

Multiplicam-se os relatos que associam o egípcio a uma experiência no campeonato turco, após a sua saída do Liverpool neste verão.

A conta do canal Al Jazeera, especializada em notícias sobre a Turquia, publicou no Instagram um vídeo de um vendedor de fruta turco a prometer distribuir meia tonelada de melancia se Mohamed Salah se juntar ao Besiktas.

Ao mesmo tempo, a rede turca NTVSpor noticiou que o impasse na transferência de Salah para o Besiktas está perto de ser resolvido, depois de o clube ter chegado a um acordo com o jogador, sendo que a comissão do seu agente representava o último obstáculo à concretização do negócio.

Os relatos apontaram que a direção do clube, presidida por Serdal Adali, prosseguiu as negociações com o agente de Salah, Ramy Abbas, de forma discreta e com uma abordagem estratégica, apesar das suas elevadas exigências financeiras.

Acrescentaram que Ramy Abbas tinha pedido uma comissão de 35%, mas começou a reduzir gradualmente as suas exigências, o que aproximou os contratos da fase de assinatura final.

Os relatos confirmaram que o Besiktas está perto de anunciar oficialmente a contratação de Salah, assim que forem concluídos os detalhes finais do acordo com o agente do jogador.