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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo: vendedor turco promete distribuir meia tonelada de melancia para concretizar a transferência de Salah

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Um vendedor turco prometeu distribuir gratuitamente 500 quilos de melancia, caso o jogador egípcio Mohamed Salah se junte às fileiras do Besiktas.

Multiplicam-se os relatos que associam o egípcio a uma experiência no campeonato turco, após a sua saída do Liverpool neste verão.

A conta do canal Al Jazeera, especializada em notícias sobre a Turquia, publicou no Instagram um vídeo de um vendedor de fruta turco a prometer distribuir meia tonelada de melancia se Mohamed Salah se juntar ao Besiktas.

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Ao mesmo tempo, a rede turca NTVSpor noticiou que o impasse na transferência de Salah para o Besiktas está perto de ser resolvido, depois de o clube ter chegado a um acordo com o jogador, sendo que a comissão do seu agente representava o último obstáculo à concretização do negócio.

Os relatos apontaram que a direção do clube, presidida por Serdal Adali, prosseguiu as negociações com o agente de Salah, Ramy Abbas, de forma discreta e com uma abordagem estratégica, apesar das suas elevadas exigências financeiras.

Acrescentaram que Ramy Abbas tinha pedido uma comissão de 35%, mas começou a reduzir gradualmente as suas exigências, o que aproximou os contratos da fase de assinatura final.

Os relatos confirmaram que o Besiktas está perto de anunciar oficialmente a contratação de Salah, assim que forem concluídos os detalhes finais do acordo com o agente do jogador.

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