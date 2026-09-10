As grandes noites europeias voltaram ao Teatro dos Sonhos, onde o Manchester United não se contentou apenas com a vitória, mas enviou uma dura mensagem a todos os seus rivais na Liga dos Campeões, depois de atropelar o visitante Sabah, do Azerbaijão, por 4 a 0, em uma partida de mão única dominada pelos Red Devils do primeiro ao último minuto.

O United entrou na partida com uma pressão ofensiva sufocante e não deu ao visitante a chance de recuperar o fôlego, resultando em um festival de gols que começou cedo e terminou com apitos de comemoração nas arquibancadas.

O início veio de Cunha

A abertura do placar veio aos 27 minutos, após uma jogada técnica pelo lado esquerdo. O jovem lateral Patrick Dorgu avançou e enviou um cruzamento rasteiro preciso, que foi finalizado diretamente pelo brasileiro Matheus Cunha, dono da camisa número 10, com um chute que balançou as redes, colocando o United em vantagem por 1 a 0 e marcando seu primeiro gol europeu com a camisa do clube.

O presente de Tielemans para Bruno

O capitão Bruno Fernandes não esperou muito para ampliar o placar. Aos 42 minutos, aproveitou um erro grave do belga Youri Tielemans, meio-campista do Sabah, que passou a bola por engano no meio-campo, permitindo que Bruno a interceptasse, arrancasse e finalizasse com confiança para o gol, marcando o segundo tento: 2 a 0.

O terceiro antes do intervalo

E antes que os visitantes recuperassem o fôlego, o United desferiu o terceiro golpe aos 45 minutos. Um ataque rápido chegou ao esloveno Benjamin Sesko, que fez um passe inteligente para o camaronês Bryan Mbeumo, que colocou a bola nas redes, encerrando o primeiro tempo com um placar de 3 a 0.

O fecho com Martínez

No segundo tempo, o United deu continuidade à sua exibição. Aos 68 minutos, o zagueiro argentino Lisandro Martínez encerrou o festival de gols, após aproveitar o rebote de um cruzamento e finalizar com força dentro da área, transformando o placar em 4 a 0.

Uma goleada completa, gol não sofrido e um desempenho ofensivo que remete aos dias imortais do United, confirmando que a equipe voltou para ser um adversário difícil na Liga dos Campeões nesta temporada.

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