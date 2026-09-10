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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Traduzido por

Em vídeo: United atropela o Sabah do Azerbaijão com goleada de 4 a 0 e declara guerra na Liga dos Campeões

Manchester United
Manchester United x Sabah FK
Sabah FK
Liga dos Campeões
M. Cunha
B. Fernandes
B. Sesko
England
Azerbaijão
Brasil
Portugal
Eslovênia

Festival de gols no Teatro dos Sonhos

As grandes noites europeias voltaram ao Teatro dos Sonhos, onde o Manchester United não se contentou apenas com a vitória, mas enviou uma dura mensagem a todos os seus rivais na Liga dos Campeões, depois de atropelar o visitante Sabah, do Azerbaijão, por 4 a 0, em uma partida de mão única dominada pelos Red Devils do primeiro ao último minuto.

O United entrou na partida com uma pressão ofensiva sufocante e não deu ao visitante a chance de recuperar o fôlego, resultando em um festival de gols que começou cedo e terminou com apitos de comemoração nas arquibancadas.

O início veio de Cunha

A abertura do placar veio aos 27 minutos, após uma jogada técnica pelo lado esquerdo. O jovem lateral Patrick Dorgu avançou e enviou um cruzamento rasteiro preciso, que foi finalizado diretamente pelo brasileiro Matheus Cunha, dono da camisa número 10, com um chute que balançou as redes, colocando o United em vantagem por 1 a 0 e marcando seu primeiro gol europeu com a camisa do clube.

O presente de Tielemans para Bruno

O capitão Bruno Fernandes não esperou muito para ampliar o placar. Aos 42 minutos, aproveitou um erro grave do belga Youri Tielemans, meio-campista do Sabah, que passou a bola por engano no meio-campo, permitindo que Bruno a interceptasse, arrancasse e finalizasse com confiança para o gol, marcando o segundo tento: 2 a 0.

O terceiro antes do intervalo

E antes que os visitantes recuperassem o fôlego, o United desferiu o terceiro golpe aos 45 minutos. Um ataque rápido chegou ao esloveno Benjamin Sesko, que fez um passe inteligente para o camaronês Bryan Mbeumo, que colocou a bola nas redes, encerrando o primeiro tempo com um placar de 3 a 0.

O fecho com Martínez

No segundo tempo, o United deu continuidade à sua exibição. Aos 68 minutos, o zagueiro argentino Lisandro Martínez encerrou o festival de gols, após aproveitar o rebote de um cruzamento e finalizar com força dentro da área, transformando o placar em 4 a 0.

Uma goleada completa, gol não sofrido e um desempenho ofensivo que remete aos dias imortais do United, confirmando que a equipe voltou para ser um adversário difícil na Liga dos Campeões nesta temporada.

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