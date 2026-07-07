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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

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Em vídeo... Uma mensagem triste de Mohamed Salah aos jogadores da seleção egípcia após a eliminação da Copa do Mundo

Argentina x Egito
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M. Salah
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Será que o astro egípcio disputou sua última Copa do Mundo?

Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, dirigiu uma mensagem de pesar aos jogadores, após a triste eliminação da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, nesta terça-feira, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

Após o término da partida, Mohamed Alaa, goleiro da seleção egípcia, revelou a mensagem que Mohamed Salah enviou aos jogadores após a eliminação da Copa do Mundo.

Em declarações ao canal egípcio “On Sport”, Alaa disse: “Mohamed Salah entrou no vestiário, reuniu todos os jogadores e disse a eles que o que aconteceu foi azar e que é preciso aprender com isso para o futuro”.

Vale lembrar que a seleção egípcia havia se classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, depois de ter sido eliminada na fase de grupos em suas três participações anteriores.

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