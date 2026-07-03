Em vídeo... Uma mensagem comovente de Mahrez aos jogadores da Argélia após o fim de sua jornada histórica

Riyad Mahrez, astro do Al-Ahli da Arábia Saudita, fez um discurso comovente aos seus companheiros da seleção da Argélia, após anunciar sua aposentadoria do futebol internacional.

Mahrez anunciou, nesta manhã de sexta-feira, sua aposentadoria do futebol internacional, após a eliminação da seleção da Argélia da Copa do Mundo de 2026, na sequência da derrota para a Suíça por 0 a 2, nas oitavas de final.

Os canais catarenses “Al Kass” divulgaram um vídeo de um discurso comovente que Mahrez proferiu aos seus companheiros da seleção da Argélia no vestiário, após o término da partida.

O astro argelino disse em sua mensagem: “Bem, pessoal, este foi meu último jogo, e, na verdade, estou decepcionado, porque a jornada terminou com uma derrota e com a eliminação. Acho que poderíamos ter dado o nosso melhor”.

E acrescentou: “Mas vamos encarar a realidade: este é o alto nível, e nesse nível, quando você comete alguns erros, paga o preço imediatamente”.

E continuou: “De qualquer forma, obrigado por tudo, pessoal. Foi uma aventura maravilhosa, e não devemos subestimar o valor do que conquistamos. Tenho orgulho de ter passado 12 anos aqui nas fileiras da seleção, período em que convivi com diferentes gerações, até chegar a vocês hoje”.

E continuou: “Vocês têm as qualidades necessárias; continuem se esforçando e não desistam. E o mais importante, como sempre lhes digo, é que, quando viemos para cá, viemos para jogar pela pátria e pela bandeira nacional. Tenham isso bem gravado em suas mentes”.

E continuou: “A cada minuto, em cada partida que disputarem ao longo de sua trajetória na seleção nacional, lembrem-se sempre de que estão jogando pela pátria, companheiros”.

E acrescentou: “Da minha parte, dei o que tinha para dar. Houve coisas boas e outras nem tanto, mas o mais importante, como disse o técnico, é que estou partindo de cabeça erguida. Tenho orgulho de tudo o que conquistamos e orgulho de vocês também”.

E concluiu: “Só queria dizer a vocês que este é o meu último jogo, e desejo a todos muito sucesso, com a seleção, é claro, e em suas vidas e carreiras profissionais. Obrigado, companheiros”.

Vale lembrar que Mahrez joga pela seleção da Argélia há 12 anos, desde que foi convocado pela primeira vez em 2014, e levou a equipe a conquistar várias conquistas históricas, sendo a mais notável a conquista da Copa Africana das Nações de 2019, no Egito.