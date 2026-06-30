Michael Olise, estrela da seleção francesa, quase marcou o gol mais bonito desta edição da Copa do Mundo durante a partida contra a Suécia, mas a sorte não esteve do seu lado.

A seleção francesa conquistou uma vitória fácil sobre a Suécia por 3 a 0 na partida disputada nesta quarta-feira de manhã, nas oitavas de final do torneio.

A seleção francesa enfrentará o Paraguai na manhã do próximo domingo, em uma partida muito aguardada nas oitavas de final.

Apesar de ter ameaçado o gol em várias jogadas ofensivas, o craque do Bayern de Munique não conseguiu marcar seu nome na lista dos artilheiros durante a partida contra a Suécia.

Aos 36 minutos, Oliisi teve sua chance mais perigosa na partida, quando recebeu a bola e chutou com um belo chute de tesoura de dentro da grande área, mas a bola bateu na trave direita do gol sueco, em uma jogada que poderia ter sido um dos gols mais bonitos desta edição do torneio.

Vale lembrar que Oulissi deu assistência para dois dos três gols da seleção francesa contra a Suécia.