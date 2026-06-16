Kylian Mbappé, astro da seleção francesa, superou o recorde do lendário Lionel Messi, capitão da Argentina, na Copa do Mundo, após marcar dois gols contra a seleção do Senegal na partida de abertura da edição atual do torneio.

Mbappé conseguiu marcar um gol espetacular contra a seleção africana aos 66 minutos da partida, disputada no estádio “MetLife” pela primeira rodada do Grupo 9, quando o craque do Real Madrid recebeu um passe excelente de seu companheiro Michael Oulissi, e chutou direto para o gol de Édouard Mendy, colocando os “Galo” na frente.

Em seguida, ele marcou o segundo gol nos acréscimos do segundo tempo com um chute forte de fora da área, selando a vitória da equipe por 3 a 1.

Mbappé marcou seu 14º gol na Copa do Mundo em sua terceira participação no torneio, ultrapassando o lendário brasileiro Pelé (12 gols) e seu homólogo argentino Lionel Messi (13 gols), que se prepara para sua sexta participação, e empatando com o alemão Gerd Müller.

“O Pulga” poderá igualar Mbappé se marcar um gol contra a Argélia na partida que será disputada na madrugada de amanhã, quarta-feira, pelo Grupo 10.

Além disso, Mbappé tornou-se o maior artilheiro da história da França na Copa do Mundo, superando seu compatriota Just Fontaine (13 gols), segundo a rede “Opta”.

Mbappé precisa de mais dois gols para igualar o alemão Miroslav Klose, o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, e de três gols para assumir sozinho esse título excepcional.